Tras vencer al argentino Diego Schwartzman y avanzar a las semifinales de Roland Garros, Rafael Nadal fue consultado sobre su verdadera edad, debido, desde luego, al gran despliegue físico que mostró el número uno del mundo. Pero lo más anecdótico fue que al español le pusieron de ejemplo a Cristiano Ronaldo , cuyo cuerpo tiene la edad de un hombre de 23 años (en realidad, el futbolista ha cumplido 33), según un estudio.

Nadal no se reprimió ni mucho menos, se tomó con mucho humor el comentario y respondió: "¿El cuerpo de Cristiano tiene 23 años? El mío, cuarenta y pico. Pero no me fijo en esos estudios. Solo juego al tenis. No estoy interesado es estas cosas, no pienso en eso. Creo que en realidad no puedes saber la edad que tiene tu cuerpo. Tengo 32 años, y soy como soy. Estoy feliz. Acepto mi edad", contestó.

Recuperación y a 'semis'

En un partido que se extendió tres horas y 42 minutos -dos horas jugadas el miércoles y una hora y 42 minutos el jueves-, el número uno del mundo consiguió doblar la rodilla al duro y correoso jugador argentino, al que tuvo que remontar un set en contra (4-6) para luego imponerse por 6-3, 6-2 y 6-2.



Nadal, quien vio cortada su racha de 37 mangas seguidas ganadas en Roland Garros por culpa de Schwartzman, mejoró su prestación después de los dos parones del miércoles por la tarde debido a la lluvia.



Ahora, el español se medirá ante otro argentino, Juan Martín del Potro, quien venció también este jueves por 7-6 (5), 5-7, 6-3, 7-5 al croata Marin Cilic.