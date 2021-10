Juan Pablo Varillas (ATP: 127) se mantiene en un gran nivel en Chile, luego de proclamarse campeón del ATP Challenger de Santiago II. Esta vez, el tenista peruano participa de la tercera edición del certamen organizado en el país sureño y logró avanzar a los cuartos de final, al superar de manera ajustada al checo Dalibor Svrcina (ATP: 318).

El camino al triunfo de la primera raqueta nacional parecía estar seguro, dado que logró imponerse por 6-4 en el primer set. A pesar de iniciar abajo en el marcador, Varillas logró reponerse hasta igualar 3-3 la serie y aprovechó que su rival perdió el servicio para iniciar la brillante remontada, en un total de 46 minutos.

Sin embargo, en la segunda etapa, Dalibor Svrcina reaccionó de gran forma y no perdió el paso. El tenista peruano perdió el saque cuando iba cayendo por 1-0 y no logró recuperarse, quedando con un 5-0 en contra parcialmente. La historia no cambio mucho y el representante checo selló el empate en el enfrentamiento de octavos de final (en 31 minutos).

Todo se iba a definir en el tercer set, para el cual ninguno se iba a permitir un error, dado que eso podría dejarlos con las manos vacías. Desde el servicio, Juan Pablo Varillas se mostró firme y logró sostener la ventaja que había obtenido desde el principio, llegando a obtener un 4-1 momentáneo.

No obstante, Svrcina reaccionó, acortó la distancia poco a poco, hasta igualar el marcador por 4-4. Todo estaba parejo, pero la raqueta nacional mostró su mejor versión en los instantes finales, asegurando su triunfo y clasificación por 6-4, luego de 52 minutos. Esta prueba en el ATP Challenger Tour de Santiago III fue bien resuelta.

Ahora, Juan Pablo Varillas debe esperar un poco para conocer a su rival en los cuartos de final: enfrentará al ganador de la llave entre los chilenos Diego Fernández vs. Marcelo Barrios. Recordemos que el tenista peruano va por su tercer título del año, luego de ganar el Challenger de Biella en Italia y Santiago II en Chile.