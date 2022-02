Luego de un gran inicio de competencia en el Córdoba Open, Juan Pablo Varillas no pudo cerrarlo de gran forma por una lesión en la pierna. El tenista nacional se vio obligado a abandonar en los cuartos de final luego de doblarse el tobillo, mientras competía contra el español Albert Ramos-Viñolas en el Polo Deportivo Kempes.

Varillas contestó un servicio de Ramos y en el accionar pisó mal, por lo que tuvo que abandonar el juego en el segundo set, cuando estaba arriba en el marcador 3-2. El primer parcial lo había ganado el español por 6-4. Si bien su baja ocurrió hace tres días, ‘Juanpi’ estaba programado también para aparecer esta semana en otro torneo argentino: el de Buenos Aires.

De acuerdo a la información desde Argentina, Varillas no jugará el ATP de Buenos Aires debido a su lesión en el tobillo. Un día después de su baja, el peruano se hizo una resonancia para conocer magnitud de su estado. Y aunque las pruebas no se hicieron públicas, se espera que vuelva la próxima semana para su tercer evento de la temporada.

Según el periodista Lautaro Martínez, quien cubre los torneos argentinos, Varillas espera regresar para el Abierto de Río de Janeiro. El torneo brasileño está programado del 12 de febrero al 20 de febrero. Aún no hay seguridad de que esté presente en esa competencia, pero con el reposo de esta semana, la raqueta nacional llegaría recuperado para las clasificatorias o cuadro principal.

Como se recuerda, Varillas aterrizó en Argentina luego de disputar la ‘qualy’ del Abierto de Australia. El peruano comenzó su camino en Córdoba con dos partidos clasificatorios, ante el italiano Alessandro Giannessi y el chileno Tomas Barrios.

Tras ello, superó al argentino Facundo Bagnis en la primera ronda luego de batallar por más de tres horas en un intenso duelo. Ya en octavos, se dio su desafortunada acción en la cancha de arcilla argentina. Luego de lo sucedido, el peruano tomó con humor su situación.

“Vine 4 veces a Córdoba, la primera me robaron todo, la segunda me desgarré el aductor, la tercera mande a lavar ropa y nunca me la devolvieron y ahora esto. No se que me depara el destino para la próxima jaja”, escribió en redes.

