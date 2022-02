Aunque su participación en Chile no fue la esperada (en el Abierto de ese país), el resultado era lo de menos. Hace un par de días, Juan Pablo Varillas regresó a la actividad en Santiago luego de dos semanas debido a una lesión en el tobillo derecho. El tenista de 26 años pudo desplazarse otra vez en la cancha y volver a tener ese ritmo para su siguiente reto: la Copa Davis.

Ya en Lima, ‘Juanpi’ se motiva más cuando sabe que le toca jugar por Perú. Después de casi seis meses, la primera raqueta nacional volverá a defender a la ‘Sele’, ante Bolivia por los Playoffs del Grupo Mundial I de la Davis. Será como su revancha, ya que se quedó con ganas de estar en los Knockouts de noviembre ante Rumania, pero una lesión en las costillas lo marginó. Esta vez, estará sí o sí.

A una semana de una nueva serie de Copa Davis (4-5 de marzo), Depor conversó con Juan Pablo Varillas para conocer cómo llegará al duelo ante los altiplánicos. Además, el actual puesto 117 de la ATP dio detalles de sus objetivos a largo plazo para esta temporada 2022 en el circuito profesional.

Juan Pablo Varillas ha jugado nueve veces en lo que del año. Tiene un registro de 5-4. (Foto: IPD)

Juan Pablo, volviste a jugar ¿cómo te has sentido? ¿Cómo está ese tobillo derecho?

Estoy muy feliz de haberme recuperado tan rápido, creo que la salud en un deportista primordial y recuperarme al 100% y empezar a competir sin ninguna molestia, era algo que buscábamos con mi equipo y que se logró. Todavía falta un poquito más de tener confianza en la pierna, de pisar fuerte y a utilizarla normalmente, creo que es más de cabeza que una lesión física. Creo que la única forma de lograrlo es jugando partidos, sets de entrenamientos e ir acostumbrándose otra vez a que el pie ya está bien y que no va a pasar nada si lo exijo de más.

Más allá del resultado, lo importante era volver a la actividad...

Sí, habíamos hablado con mi equipo que lo principal no era el resultado en este momento, creo que nadie se esperaba que me recuperara tan rápido para estar compitiendo otra vez. Lo importante era sumar horas en cancha, en competencia, volver a tener confianza en la pierna, creo que se va logrando poco a poco. Te mentiría si te digo que estoy ya perfecto, no es así, pero poco a poco se está llegando a su punto.

Tu recuperación fue rápida, ¿tenías para un par de semanas más?

Sí, justo mi entrenador no creía que llegaría a jugar en un torneo de este nivel tan rápido. De hecho, es algo que nos pone muy contento, porque queda muchas semanas en la temporada y dentro de todo lo malo, quizá lo bueno es que esto me ha pasado ahora y recién estamos empezando el año.

En post conferencia de ese partido, hablabas del tema mental, del miedo a volver a lesionarte, ¿cómo dejar de pensar en eso?

Con tal de concentrarse y creer que en verdad el pie está bien, no me va a pasar nada. Obviamente, en este momento, estoy usando un estribo para jugar en el tobillo derecho, eso me protege, porque claramente no está igual que el otro, todavía sigue un poco débil. Me ayuda en ese sentido y me da seguridad, mental, sobre todo.

Ya en Lima, tu próximo reto es jugar la Copa Davis ante Bolivia, ¿cómo crees que será esa serie?

Será un rival muy complicado, ellos llegan en buen momento, están jugando bien, pero va a ser muy parejo. Creo que en las últimas tres series que hemos jugado, las tres las hemos ganados y quizá eso podamos usarlo a nuestro favor.

Usualmente, eres el que abre los partidos de la serie, por como vienes, ¿tendrás algún problema para iniciar la serie? ¿Has hablado de eso con ‘Tupi’ Venero?

El primer día es sorteo, no sé si yo comenzaré la serie, pero de hecho el primer día es quizá uno de los días más importantes para nosotros, porque dentro de todo son partidos que nos gustaría tener siempre a nuestro favor. Comenzar el primer día de la mejor manera, yo estoy listo para abrir la serie y darle a Perú el primer punto.

La última participación de Varillas en la Copa Davis fue ante Bosnia & Herzegovina, en septiembre del año pasado. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

El año pasado, nos quedamos en los Knockouts de la Davis, a un paso de soñar con las Qualifiers, ¿la meta como equipo es volver a hacer ese camino?

Sí, somos un grupo muy unido, que ahora está sumando nuevos integrantes (como Gonzalo Bueno e Ignacio Buse que vienen jugando bien su categoría). Somos un equipo joven, que va a crecer mucho, que se está consolidando. De hecho, es nuestro objetivo.

En el plano individual, has tenido un arranque de temporada un tanto accidentada por tu lesión y con tres torneos en tu haber. ¿te imaginabas un inicio así?

Hice una muy buena pretemporada, la mejor de los últimos tres años. De hecho, yo me sentía jugando bien, en Australia creo que tuve un muy buen rendimiento dentro todo. Después, volví a Sudamérica y encaré muy bien el Córdoba Open, luego llega lo de la lesión, que son cosas que pueden pasar, pero uno no se las esperaba, sobre todo en este momento del año. Estaba en buen momento, jugando muy bien y cerca del top 100. Sentía que esta gira era una gran oportunidad, sobre todo porque era en arcilla y conozco las condiciones en Sudamérica, pero las lesiones son cosas que pueden pasar en el tenis y en el deporte profesional en general.

Estás en el puesto 117 del ranking, ¿imagino que meterse dentro del top 100 es el objetivo de este año?

Sí, es uno de los grandes objetivos y sueños que tienen la mayoría de los tenistas. Trato de afrontarlo de la mejor manera sin presionarme e ir partido a partido para seguir luchando por estar dentro del top 100. Lo veo más cerca que nunca.

Varillas tiene nueve títulos como tenista, de los cuales cuatro son de nivel Challenger: Santiago, Biella, Santo Domingo y Campinas. (ATP)

En cuanto a tu calendario, ¿la idea será defender los puntos del año pasado hechos en los Challengers?

Sí, en cuanto a torneos, quizá jugar un poco más de ATP, ahora que tengo un ranking para entrar a las ‘qualys’ de los torneos ATP, entonces también apostar ahí. Esa transición creo que es muy importante, no digo que voy a dejar de jugar Challengers de un día para otro, pero tiene que ser una transición progresiva, que me va a ayudar mucho a que mi nivel de tenis suba. Es importante cambiar de aires y tratar de jugar ese tipo de torneos que suben el nivel.

Con el tema de las fases previas de los Grand Slam y Masters 1000, ¿qué se necesita para ello?

Para la fase previa de los Grand Slam, se necesita estar por debajo del top 240; y para el cuadro principal generalmente cierran top 105 o 106. Entonces debo estar de 106 para abajo. Mi objetivo a corto plazo es tratar de entrar a Roland Garros sin necesidad de la fase previa. En cuanto a Masters 1000, ya cuando uno se mete top 100 tiene más chance de jugar este tipo de torneos.

Dentro de los Grand Slam que faltan, ¿vez al Roland Garros como prioridad por delante de Wimbledon y el US Open?

Sí, por un tema de superficie, creo que todo sudamericano está más acostumbrado a jugar en arcilla y es donde uno se siente más cómodo.

Varillas compitió el año pasado en la 'qualy' del Roland Garros. (ATP)

¿Cuántos torneos te gustaría jugar este año?

Creo que 25 torneos al año es una buena cantidad, conforme va pasando el año y dependiendo tus resultados y la posición en el ranking, vas variando, pero para mí esa cantidad es importante.

Retomando un poco la Davis, la lesión de Nico Álvarez le da posibilidad a Gonzalo Bueno, quien es considerado una de las nuevas promesas del tenis peruano...

Creo que es una buena oportunidad para que empecemos a sumar sangre nueva al equipo. De hecho, no sé hace cuánto tiempo no teníamos tan buenos juveniles y es una gran oportunidad para él, para que se vaya familiarizando con el ambiente, que en un futuro cercano va a ser costumbre para él. Creo que es un chico que viene entrenando bien y se merece lo que le está pasando, le va a sumar mucho al equipo y a su carrera personal al estar en un equipo de Copa Davis. Es un plus que muchos jugadores de su categoría o hasta mayores no tienen, tiene que aprovecharlo.

La serie de Perú ante Bolivia se realizará en el Lawn Tennis de la Exposición. Los partidos serán transmitidos por DirecTV. (ATP)

¿Cómo ves a la nueva generación del tenis, a Gonzalo a Ignacio Buse, Dana Guzmán entre otros juveniles? ¿Cómo guiarlos?

Ellos siempre van a tener mi contacto para poder escribirme y preguntarme lo que quieran. Gonzalo lo ha hecho varias veces. Para mí, es una linda oportunidad de ayudar a los chicos, ellos quieren ser profesionales, quieren ir por ese camino, el mismo que tomé yo. Darles una mano, guiarlos, darles un consejo o mi opinión va a hacer bueno. Siento que estoy ayudando al tenis peruano a que mejore.

Del duelo ante Bolivia, ¿te gustaría enfrentar a Hugo Dellien, un duelo entre los dos mejores de ambos países? ¿O por un tema estratégico preferirías no hacerlo?

Al final, me voy a terminar enfrentando a los dos (a él y a Federico Zeballos). La verdad estoy bastante preparado para afrontar esos dos partidos y el dobles, no descarto esa opción también. La Copa Davis es un torneo sumamente difícil y muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a jugar en todo el año. Es un sueño para mi jugarla.

Para un tenista es muy importante el apoyo de la empresa privada…

Sí, en el tenis tienes que estar viajando constantemente, y eso demanda una inversión fuerte. Agradezco a las marcas que me apoyan, en especial a DirecTV, que se ha sumado a mi equipo hasta el 2024.





