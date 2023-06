¡JUAN PABLO VARILLAS A TERCERA RONDA DE #ROLANDGARROS! 💥🔥🇵🇪 pic.twitter.com/U4D3CQHYmn — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 31, 2023

‘Juanpi’, que días antes ya sabía lo que era remontar un 2-0 (en primera ronda levantó el mismo marcador para vencer por 3-2 al chino Shang Juncheng), volvió a poner a prueba su fortaleza mental y condición física esta vez ante un top 30 para darle vuelta al resultado (1-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-1). Una remontada épica por donde se le mire, desgastando a Roberto Bautista (al que venció por segunda vez en su carrera), imponiendo su juego y haciendo historia una vez más para el tenis peruano.

Tras los pasos de Lucho

Antes del Roland Garros 2023, Varillas no había ganado un solo partido en un Grand Slam, el año pasado también estuvo en París, pasó la etapa previa, pero se quedó en primera ronda tras caer en un reñido duelo a cinco sets ante Félix Auger-Aliassime. En esta edición, no solo se sacó esa espina de no ganar en un ‘major’, ya sumó su segunda victoria en el torneo grande francés.

Un paso importante para el tenis peruano que no se veía desde hace 17 años. Varillas es el primer peruano en avanzar a la tercera ronda de un Grand Slam desde Luis Horna en el Abierto de Australia 2006. Y en Roland Garros, tras el mismo Lucho en 2005. El propio capitán peruano de la Copa Davis le había dicho a Depor hace un par de días que esperaba que ‘Juanpi’ siga superando lo que él hizo.

Como buen alumno, Varillas le tomó la palabra y continúa marcando hitos para el país por cuenta propia. ‘Juanpi’, que ha demostrado que sabe de remontadas y partidos largos, sumó su cuarto encuentro en un cuadro principal de un Grand Slam, todos se han definido en cinco sets, siendo así el primer tenista en jugar a cinco sets en cada uno de sus primeros cuatro partidos de evento grande (’majors) en la Era Abierta, desde 1968.

La evolución de ‘Juanpi’

El presente de Varillas en el Roland Garros 2023 es fruto de su esfuerzo y de todo su equipo. El peruano tuvo que batallar mucho para llegar a donde está y tropezar varias veces para meterse a un cuadro principal de Grand Slam y conseguir sus dos primeras victorias en eventos grandes. Todo arrancó en los primeros días del 2020 y su primera aventura en un ‘major’, el Abierto de Australia.

‘Juanpi’, que venía de ganar cinco títulos Challengers en 2019, dio un salto de casi 100 posiciones y se ubicó puesto 143 del ranking a final de ese año, lo que le abrió la puerta para disputar la etapa previa del Abierto Australia 2020. La primera raqueta nacional se enfrentó al local Tristan Schoolkate y lo venció en tres sets para avanzar a la segunda ronda de la ‘qualy’.

Varillas en el Abierto de Australia 2020 Rival Resultado Primera ronda de la ‘qualy’ Tristan Schoolkate (863°) 2-6, 7-5, 7-5 Segunda ronda de la ‘qualy’ Pedro Martínez (168°) 3-6, 3-6

Sin embargo, en esa instancia, el español Pedro Martínez lo superó en dos sets corridos y su aventura por Australia llegaba a su fin. Era su primera vez en la ‘qualy’ de un Grand Slam y el roce era otro. Ese año, al mantenerse dentro del top 150, hizo que también entrara en las clasificatorias a Roland Garros, pero no logró superar la primera ronda de la ‘qualy’, perdió ante el canadiense Brayden Schnur.

Varillas en el Roland Garros 2020 Rival Resultado Primera ronda de la ‘qualy’ Brayden Schnur (194°) 1-6, 4-6

Al siguiente año, Varillas ya era top 130, y aunque se había perdido la etapa previa de Australia (por decisión de su ‘coach’), sí se anotó para el Roland Garros 2021. En la primera ronda de la ‘qualy’, venció al austríaco Sebastian Ofner en tres sets, pero en la siguiente ronda cayó ante el suizo Henri Laaksonen, cerrando así su periplo por tierras francesas.

Varillas en el Roland Garros 2021 Rival Resultado Primera ronda de la ‘qualy’ Sebastian Ofner (171°) 6-7, 7-5, 6-3 Segunda ronda de la ‘qualy’ Henri Laaksonen (150°) 6-4, 1-6, 5-7

En julio, participó de Wimbledon, pero su estadía fue corta al caer en la primera ronda de las clasificatorias ante el chino Zhizhen Zhang en dos sets. Lo mismo ocurrió en el US Open frente al belga Zizou Bergs. Un año complicado en ‘GS’, aunque ya había tenido por primera vez roce en el césped británico y en la cancha dura norteamericana.

Varillas en Wimbledon 2021 Rival Resultado Primera ronda de la ‘qualy’ Zhizhen Zhang (175°) 1-6, 1-6

Varillas en el US Open 2021 Rival Resultado Primera ronda de la ‘qualy’ Zizou Bergs (200°) 6-2, 1-6, 6-7

El año pasado, Varillas pudo participar en todos los Grand Slam de la temporada, aunque llegando desde la etapa previa. Inició dentro del top 130, luego se metió por primera vez dentro del top 100 y cerró el año ranking 105. Esa temporada, Varillas mostró un cambio, ya sabía lo que era estar en las ‘qualys’ de los ‘GS’.

En Australia, superó la primera ronda de la ‘qualy’, pero se quedó en la segunda instancia. El punto de quiebre fue en el Roland Garros, donde superó las tres fases previas para acceder por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam. Eso sí, en la ronda 1, le tocó un top 10 como Félix Auger-Allasime, a quien dio pelea, le ganaba 2-0, pero terminó cayendo en cinco sets.

Varillas en el Abierto de Australia 2022 Rival Resultado Primera ronda de la ‘qualy’ Yasutaka Uchiyama (201°) 7-5, 7-6 Segunda ronda de la ‘qualy’ Gastao Elias (216°) 6-7, 6-4, 4-6

Varillas en el Roland Garros 2022 Rival Resultado Primera ronda de la ‘qualy’ Tung-Lin Wu (247°) 6-3, 6-2 Segunda ronda de la ‘qualy’ Duje Ajdukovic (229°) 6-2, 6-1 Tercera ronda de la ‘qualy’ Nicolás Jarry (136°) 5-7, 6-4, 7-6 Primera ronda Félix Auger-Allasime (9°) 6-2, 6-2, 1-6, 3-6, 3-6

Luego de la experiencia de estar en un ‘main draw’ importante en el Roland Garros, Juan Pablo Varillas no pudo replicar lo mismo en Wimbledon ni en el US Open, cayendo en ambos torneos en la primera ronda de la etapa previa. Sin embargo, el peruano ya sabía lo que era estar en el cuadro principal de un Grand Slam; solo le faltaba ganar.

Varillas en Wimbledon 2022 Rival Resultado Primera ronda de la ‘qualy’ Maximilian Marterer (172° 2-6, 6-1, 4-6

Varillas en el US Open 2022 Rival Resultado Primera ronda de la ‘qualy’ Gregoire Barrere (163° 2-6, 2-6

Este año, Varillas estuvo en el Abierto de Australia y alcanzó a meterse en la primera ronda del cuadro principal. El peruano inició su camino en la etapa clasificatoria, ganando sus dos primeros partidos, aunque en la tercera ronda previa cayó ante el japonés Yosuke Watanuki; sin embargo, por la baja de algunos competidores, ‘Juanpi’ entró al ‘main draw’ como ‘lucky loser’.

Varillas en el Abierto de Australia 2023 Rival Resultado Primera ronda de la ‘qualy’ Roberto Marcora (685°) 3-6, 6-3, 7-6 Segunda ronda de la ‘qualy’ Alexis Galarneau (207°) 6-7, 6-3- 6-4 Tercera ronda de la ‘qualy’ Yosuke Watanuki (138°) 3-6, 4-6 Primera ronda Alexander Zverev (13°) 6-4, 1-6, 7-5, 6-7, 4-6

Eso sí, en primera ronda le volvió a tocar otro tenista top: el alemán Alexander Zverev. ‘Juanpi’ llevó al límite al germano, le jugó de igual a igual y el partido se definió en cinco sets, con victoria para el europeo. Sin embargo, las sensaciones que dio la raqueta nacional fueron muy buenas y ahora en este Roland Garros se ven los frutos: el lunes sumó su primera victoria en un cuadro principal de Grand Slam y ahora sueña con alcanzar la cuarta ronda del certamen parisino.

¿Qué sigue para él?

Luego de vencer a Bautista, Juan Pablo Varillas jugará este viernes contra el polaco Hubert Hurkacaz (14° del ranking ATP) por la tercera ronda del Roland Garros 2023 (horario por confirmar). El europeo de 26 años, que nunca antes ha enfrentado al nacional, también viene de un importante desgaste físico al vencer en cinco sets al neerlandés Tallon Griekspoor (39°) en cuatro horas con 41 minutos.

Eso sí, antes de ese importante encuentro, Varillas también incursionará en dobles. Tras la baja de los franceses Barrere y Halys, la raqueta nacional entró al cuadro principal en esta modalidad y el jueves hará dupla con el brasileño Thiago Monteiro para enfrentar a los finlandeses Patrick Niklas-Salminen y Emil Ruusuvuori por el pase a la segunda ronda.

Aunque la incursión en dobles es toda una novedad, la prioridad para ‘Juanpi’ sin duda es su carrera como singlista. Frente a Hurkacaz tendrá la posibilidad de seguir haciendo historia para el tenis nacional y seguir escalando en la ATP. De momento tras sus resultados en Roland Garros, el peruano ha sumado 45 puntos, lo que le asegura volver al top 80 (su mejor posición fue el 76°). A seguir soñando.





