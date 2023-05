¿Con cuánto tiempo de anticipación les comunicas a los chicos que formarán parte del equipo?

Nosotros tenemos una base de seis, siete jugadores con quienes estamos en comunicación constante. Los acompaño, en términos de comunicación, a lo largo de cada semana de competencia. Para la serie de la Copa Davis, nos tomamos todo el tiempo de regla que nos da el ITF que es entre tres semanas previo a la fecha que se decide. A mí me gusta esperar para ver los momentos en los que están [los muchachos], salvo obviamente ‘Juanpi’ que marca una diferencia importante a nivel deportivo. Todos los demás jugadores que tenemos están en un nivel bastante similar, cosa que es bueno y que me da un universo para poder elegir en base al momento que estén pasando. Creería que hacia la última semana de agosto, ya deberíamos tener a los cinco integrantes ya definidos.

¿Cómo ves la actualidad de los principales tenistas nacionales?

Bien, en líneas generales todos están compitiendo, algunos con mejores resultados que otros por semanas, pero estoy bastante contento. En términos personales, uno de los objetivos que buscábamos este año era que Conner y Arklon [Huertas del Pino] empiecen a jugar más dobles juntos y tratar de entrar al circuito de Challengers de manera constante, lo que beneficiaría al equipo. Este año ya han logrado cinco o seis semifinales casi seguidas. Gonzalo [Bueno] y Nacho [Buse] están en Europa, están jugando y siguen sumando puntos. Brian [Panta] está en Centroamérica también con semanas buenas, otras no tan buenas, pero dándose la oportunidad de competir y bueno a ‘Juanpi’ lo seguimos todos porque está en el circuito grande de la ATP y sabemos todos el desempeño que está teniendo. Y Nico [Álvarez] es el único jugador que estamos esperando, a ver cómo sigue evolucionando de su lesión a la rodilla, que lo ha estado molestando desde finales del año pasado.

Juan Pablo Varillas jugará por primera vez el cuadro principal en Wimbledon. El último peruano en hacerlo fue Lucho Horna en 2008

Sobre Noruega, nuestro próximo rival, su principal carta es Casper Ruud, ¿ya estás viendo al equipo rival en general?

Sí, Noruega pone muchísima de sus esperanzas en lo pueda hacer Ruud en una serie de Copa Davis, pero para mí es más importante ir haciéndole el seguimiento a los chicos de nuestro equipo que a los de Noruega. Sobre los rivales, yo me enfocaría en el último mes, porque este deporte es muy de semanas y hay que ver qué es lo que está pasando semana a semana. Ruud estaba jugando a un nivel hace dos semanas y ahora está jugando otro. Lo mismo pasa con el número dos de Noruega, que venía jugando de noviembre a marzo Futures y no le estaba yendo bien y en las últimas semanas empezó a tener muchos mejores resultados a nivel Challengers. Entonces eso va a ir variando y nos vamos a concentrar una vez que se acerque y que entremos al último mes de competencia, al mismo tiempo que definan ellos cuál va a ser el equipo que van a presentar.

Si Noruega tiene a Casper Ruud, nosotros tenemos a Varillas que este año está teniendo más roce en eventos grandes de ATP, ha competido en Masters 1000 y Grand Slams...

Sí, está teniendo buenos resultados y eso es importante para para que vaya construyendo su confianza. Siempre el cambio de circuito resulta un poquito más complicado al comienzo, hay que adaptarse a los nuevos rivales, a los nuevos torneos y a los nuevos escenarios, porque son totalmente diferentes a lo que normalmente estaba compitiendo en Challengers, pero algo que a mí me da tranquilidad, y que siempre que hablo con él trato de transmitírselo, es que técnicamente hablando ‘Juanpi’ tiene las herramientas para poder ser sostenible en el circuito de la ATP, en los Masters 1000, de ahí en adelante puede pasar cualquier cosa, pero el nivel tenístico para ser sostenible sí lo tiene. Después ya entra un tema también importantísimo que es la confianza, el sentido de pertenencia, de sentirse parte del circuito de la ATP y todas esas cosas que las va a ir conociendo a medida que vayan pasando las semanas y que vaya teniendo buenos resultados y agarrando confianza en los partidos que vaya compitiendo.

Varillas llegó a Wimbledon y es el primer peruano en hacerlo desde que tú lo hicieras en 2008, ¿cómo te sientes al respecto por lo que viene haciendo?

Espero que lo siga haciendo [superando hitos] que vaya superando todos los números que están sobre la mesa en relación a lo que yo hice o a lo que hizo Jaime [Yzaga]. Lo mejor que nos puede pasar es que salgan nuevos jugadores y que no haya tantos vacíos entre generaciones para que, digamos, no pasen tantos años como tú dices, hace 15 años que un peruano no jugaba el cuadro principal de Wimbledon. Ojalá que ‘Juanpi’ se mantenga jugando muchos años [en el circuito] y que después Gonzalo y Nacho empalmen y que puedan estar con él, acompañarlo, tratar de que esas generaciones no sean tan distantes, sería algo muy bonito para el tenis peruano

Juan Pablo Varillas se encuentra en el ranking 97 de la ATP. (Foto: Andina)

Varillas se mantiene dentro del top 100 de la ATP, ¿ese deber ser su objetivo este año o crees que pueda aspirar a volver a meterse dentro de los 70 o 80 mejores?

Sí, el ranking de la ATP tiene esta particularidad de que uno va defendiendo los puntos y que cada semana va cambiando. Si bien está claro que el objetivo es hacerse sólido dentro del top 100, después puede tener una buena semana, ganar dos partidos y pasar del puesto 97 al 85... El objetivo de ‘Juanpi’ tiene que ser tratar de bajar al top 80 y así sucesivamente. Como objetivo a mediano y largo plazo, creo que ‘Juanpi’ tiene lo necesario para poder atacar el top 50. Si bien hace dos años, su objetivo era estar en el top 100, ahora tiene que renovarlo y buscar ese top 50, sería un lindo objetivo.

En esta serie de Copa Davis volveremos a ser locales, ¿cuánto influye el apoyo del público?

Siempre la localidad va a jugar un papel importante, es un rol que en la Davis beneficia muchísimo a los jugadores locales. La Federación Peruana de Tenis está haciendo todos los esfuerzos necesarios para tener una buena serie, para tener el mejor escenario posible y estoy convencido de que el público va a reaccionar bien, va a acompañar y estar con nosotros. Yo creo que va a haber toda una preventa y van a salir las entradas con anticipación, sería lindo para los mismos jugadores, para su autoestima y confianza saber que en julio o agosto ya el estadio está en un 70%, 80% o hasta 90% vendido.

¿Jugar en arcilla será un punto a favor para nosotros, sabiendo que en Europa (Noruega) juegan más en cancha dura o césped?

Yo siempre he sido de la idea como jugador y como capitán de priorizar en dónde nos sentimos cómodos nosotros y no en dónde se sienten incómodos los rivales, creo que eso es algo importante, saber dónde nos sentimos cómodos nosotros y en base a eso tomar una estrategia. Ahora, Casper Ruud, número uno de Noruega, tiene una final de Roland Garros, semifinal de Roma, final de US Open, es un jugador que se adapta a cualquier tipo de superficie. Por ese lado, no creo que los vayamos a sorprender por ponerlos en polvo de ladrillo por ahí lo que sí es que la Copa Davis en septiembre es una temporada en la que normalmente los jugadores de ese ranking vienen compitiendo únicamente en cancha dura y eso puede jugar un poquito a favor nuestro, pero ‘Juanpi’ va a estar haciendo el mismo calendario por el verano americano. La federación ha hecho un esfuerzo grande que nos puede favorecer, ha metido dos torneos Futures en agosto que empalman con el Challenger de Lima que también será en agosto y donde estarán Gonzalo, Nacho, los hermanos Huertas, Brian y Nico si ya está compitiendo de nuevo. Ellos podrán competir en casa previo a una Copa Davis, yo los voy a tener prácticamente cinco semanas a mi lado, eso es algo que se trabajó conjunto con la federación para poder llegar de la mejor manera a la serie de septiembre.

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno debutaron en la Copa Davis en llave ante Irlanda este año.

Lucho si bien tu universo para la Davis son siete jugadores, ¿cómo vienen los que están detrás, los juveniles?

A los de 16 o 17 años los conozco a todos, tenemos un universo de entre cuatro o cinco chicos que están dentro de las posibilidades de aquí a algunos años [de integrar el equipo de la Copa Davis], pero hoy por hoy debemos que trabajar con el grupo que tenemos y ya en un par de años, ver la manera de ampliar el universo con los chicos que están viniendo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR