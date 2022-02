Luego de casi tres semanas de ausencia, había mucha expectativa por ver jugar de nuevo a Juan Pablo Varillas. La lesión en su tobillo derecho lo sacó de los octavos de final del Abierto de Córdoba y de sus dos torneos posteriores (en Buenos Aires y Río de Janeiro). No obstante, pudo recuperarse y llegar para el Abierto de Santiago, su tercer evento del año.

Este martes, el peruano de 26 años reapareció en las canchas aunque de forma breve, pues terminó cayendo ante el argentino Sebastián Báez en sets corridos (6-4 y 6-4) en la primera ronda del torneo. La falta de ritmo terminó pasándole factura a ‘Juanpi’ frente a una de las nuevas figuras del tenis sudamericano.

Era la séptima vez que ambos chocaban, y como en las anteriores oportunidades el partido fue parejo. Báez logró quebrar el servicio de Varillas en cada set para desde su saque llevarse la victoria luego de una hora y 35 minutos de juego. Así, el argentino de 21 años, puesto 78° de la ATP, estiró la ventaja con el peruano en el historial (5-2).

Historial de enfrentamientos

Torneo Ganador Perdedor Resultado Año Abierto de Santiago (ATP 250 de Santiago) Sebastián Báez Juan Pablo Varillas 6-4, 6-4 2022 Challenger de Buenos Aires Sebastián Báez Juan Pablo Varillas 7-5, 6-2 2021 Challenger de Santiago 2 Juan Pablo Varillas Sebastián Báez 6-4, 7-5 2021 Torneo de Hamburgo (ATP 500 de Hamburgo) Juan Pablo Varillas Sebastián Báez 6-2, 3-6, 7-6 2021 Challenger de Zagreb Sebastián Báez Juan Pablo Varillas 3-6, 6-3, 6-2 2021 Challenger de Santiago Sebastián Báez Juan Pablo Varillas 6-1, 7-6 2021 Challenger de Montevideo Sebastián Báez Juan Pablo Varillas 6-3, 6-3 2019

Varillas intentó jugar su tenis y aprovechar los errores no forzados del argentino, pero no pudo capitalizar las oportunidades. Durante el segundo set, las alarmas se encendieron luego de que el nacional pidiera tiempo para desajustarse el vendaje que tenía en el pie. Sin embargo, solo fue una cuestión de comodidad y la raqueta número uno siguió compitiendo.

“Es parte de la recuperación, volver a retomar esa confianza sobre el pie. Aún no estoy al 100%, todavía me falta retomar esa fuerza en el pie, empezar a apoyar de lleno la derecha a la carrera. Es cuestión de seguir jugando, el tobillo me puede doler un poquito, pero lo que me tira para atrás es la cabeza, el miedo a que otra vez se me vuelva a doblar, que es ya imposible porque juego vendado”, comentó Varillas durante la rueda de prensa post partido, ante la consulta del portal ‘Tenis Peruano’.

Así fue la lesión de Varillas en el Abierto de Córdoba. (Video: Star+)

“Son cosas que pasan después de una lesión como la que yo tuve, es un proceso de recuperación; no solo del tobillo, sino de volviera tenr confianza y agarrar ritmo de partido. Creo que no jugué mal, si es muy difícil jugarle a mi 100%, imagínate así, pero son experiencias que me suman y situaciones que le pueden pasar a cualquiera”; agregó ‘Juanpi’, que actualmente su ubica en la casilla 117 de la ATP.

Objetivo Copa Davis

Más allá del resultado, lo importante es la vuelta en sí de Juan Pablo Varillas, pensando en su próximo objetivo: la Copa Davis 2022. El peruano integra la delegación nacional que recibirá a Bolivia del 4 al 5 de marzo por los Playoffs del Grupo Mundial I. Este duelo que se llevará a cabo en el Club Lawn Tennis de la Exposición.

La serie ante los altiplánicos también marcará el regreso de ‘Juanpi’ a la Davis, ya que no puedo estar en los ‘Knockouts’ ante Rumania por una lesión en las costillas. La meta del equipo peruano será volver a retomar el camino y soñar con las Finales del certamen. Varillas deberá estar regresando a Lima este jueves o viernes para ponerse a la orden de América ‘Tupi’ Venero, capitán de la selección.

Su arriba a Lima dependerá de si juega o no los dobles del Abierto de Santiago, ya que existe una posibilidad de que Varillas entre al cuadro principal junto a Sergio Galdos. Ambos peruanos están como segundos alternos y en las próximas horas se podría saber si llegarán a participar. Y aunque no es su especialidad, todo suma para que ‘Juanpi’ llegue con mayor recorrido y confianza a la Davis.

Juan Pablo Varillas jugó por última vez con Perú en la victoria por 3-2 ante Bosnia & Herzegovina, en septiembre del año pasado. (IPD)





TE PUEDE INTERESAR