Ganar la medalla de bronce en dobles en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Aquel fue el punto de inflexión, el momento en el que la balanza se inclinó a favor de Juan Pablo Varillas. La gente ya lo conocía, es cierto, pero tras ese logro y con sus dos títulos Challenger (en Campinas y Santo Domingo), ahora lo quieren más. Sobre todo porque, gracias a él, el deporte de la raqueta ha vuelto a tener un espacio en el corazón de los peruanos.

A fines de agosto, se ubicaba en el puesto 399 del ranking ATP; dos meses después ya es 155. Escaló y lo hizo rápido, derrotando, incluso, a tenistas del Top 100 en tres oportunidades (al boliviano Hugo Dellien, al argentino Federico Delbonis y al brasileño Thiago Monteiro). ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió? 'JuanPi' se lo cuenta a Depor.

"Siento que la mejora de estos últimos tres meses ha sido gracias al trabajo mental", dice un convencido Juan Pablo, quien se convirtió a inicios del mes en el primer peruano en levantar un Challenger, en Campinas, tras once años de sequía. "Empecé a ganar, a confiar en mis capacidades y aprendí a jugármela. A veces no podía cerrar los partidos complicados porque no confiaba en mí y justo son esos momentos los que marcan el rumbo de cada juego", agrega.



Junto a su equipo -conformado por su entrenador de hace tres años Duilio Beretta y por su psicólogo Enrique Canaval con quien trabaja desde abril-, afronta un nuevo reto: el Challenger de Guayaquil, un torneo ATP que otorga 80 puntos al campeón. Como duodécimo mejor sembrado no jugó la primera ronda, así que recien debutará hoy ante un viejo conocido: el brasileño Orlando Luz, a quien ya le ganó en doble tie break la semana pasada en Lima.



"Va a ser un partido complicado. Él juega muy bien y tiene un saque potente", asegura nuestra primera raqueta nacional: "Pero estoy tranquilo, vengo desempeñándome bien". Luego de su partipación en Guayaquil, en donde busca salir campeón, Juan Pablo viajará a Uruguay para competir en el Challenger de Montevideo. Allí, si no surge un imprevisto, acabaría su año.

Después, empezaría su entrenamiento para el cuadro clasificatorio del Abierto de Australia, su primer Grand Slam: "Mi objetivo de este año era clasificar a las 'Qualy' de un 'major' y lo he podido cumplir". Un 'futurazo' le espera, pero antes, si vence a Luz y Mauricio Echazú gana su juego, los dos peruanos chocarían mañana en Ecuador por los octavos de final. ¡Qué lindo sería!



