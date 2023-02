Se impuso en singles en el J300 de Barranquilla, en Colombia y, una semana después, volvió a ganar un trofeo: el J300 de Lima, conocido como ‘Inka Bowl’. En este torneo también se colgó el oro en la modalidad de dobles. Tres títulos ha aupado en dos semanas. Y va por más. Depor conversó con ella para que nos hable sobre su actual momento y sobre sus planes a futuro.

¿Qué es lo que te cautivo del tenis y desde qué edad lo practicas?

Yo empecé a jugar tenis desde los 4 años. Me gustó porque es un deporte individual, que te enseña a resolver los problemas tú sola y a que hay que buscar la mejor manera de salir adelante en cualquier momento difícil que se tenga.

¿Tienes algún tenista referente que te haya motivado a practicar este deporte?

Iga Świątek, la polaca número 1 del mundo. Me gusta por su velocidad, agilidad y la movilidad que tiene, además de su mentalidad. Tiene una mentalidad muy ganadora. Otro es Rafael Nadal, que también es un luchador, que siempre lucha hasta la última bola.

En las últimas semanas, has ganado tres títulos del circuito ITF en Colombia y Perú: dos individuales y uno en dobles. ¿Cómo calificas este momento en tu carrera?

Es un momento positivo, porque me he preparado bastante bien en la pretemporada, y creo que todo el trabajo que hemos hecho (con su equipo) lo hemos reflejado en la cancha. Esto es muy importante. Estoy con confianza, que poco a poco, en cada partido, irá aumentando. No empecé el año como mejor quería en Costa Rica, donde perdí en primera ronda. Después, los siguientes torneos poco a poco pude ir recobrando esa confianza y ese ritmo de competencia que necesitamos todos y que cuesta al principio. Y bueno, poco a poco, se fueron dando los resultados.

Un hecho curioso durante tu participación en el Inka Bowl de Perú es que venciste en la final a la estadounidense Kaitlin Quevedo, que fue tu compañera en dobles y con quien ganaste esa categoría....

A Kaitlin la conozco hace mucho tiempo, es amiga mía. En dobles fuimos compañeras, pero en singles fuimos rivales. La verdad es que pasa mucho en el tenis. Me ha pasado que tengo que jugar contra mi compañera de dobles, que es normal porque al final es sorteo y, bueno, la final es un partido más, que hay que salir a ganar.

Estos títulos en Colombia y Perú han permitido que te conviertas en la número 8 del ranking junior de la ITF, siendo no sólo la mejor peruana sino también la mejor de todo América, incluyendo Estados Unidos. ¿Qué sientes de este logro?

Estoy muy feliz. Es fruto de todo el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años con todo mi equipo. Hay que seguir trabajando para ir por más y, poco a poco, seguir avanzando.

Cuando te consulte sobre tus referentes, resaltaste la mentalidad de Iga Świątek. En tu caso, ¿cómo estás trabajando ese aspecto?

Bastante bien. Tengo una psicóloga del Club Regatas Lima, que se llama Silvana Durand, que me ha apoyado muchísimo. Estamos todavía trabajando en todos los aspectos. Hay que seguir mejorando un poco más. Pero la verdad es que vamos bastante bien, aprendiendo a resolver cuando las cosas no salen, que es el momento más difícil, donde hay que salir adelante. Poco a poco, lo voy manejando mucho mejor.

¿Y cuáles son tus próximas competencias?

Me voy a Brasil mañana (hoy) para jugar el J300 en Porto Alegre y el J500 de Criciuma. De ahí, regresó a Lima y después jugaré un par de torneos en Colombia. Hasta ahí todo está confirmado.

¿Hay planes para disputar algún Grand Slam Junior?

Sí, voy a jugar Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Voy a disputar singles y dobles en los tres torneos.

¿Y por qué no estuviste en el Australian Open?

No participé por la distancia y por un tema de tiempos.

Y de los torneos Grand Slam, ¿cuál es el que más te gusta?

Me quedó con el Roland Garros. He jugado toda mi vida en arcilla. Es mi superficie favorita.

Año Torneos ganados por Pérez (en singles) Categoría Superficie 2020 J5 Lima J5 Arcilla 2020 J5 Lima J5 Arcilla 2021 J4 Lima J4 Arcilla 2021 J4 Lima J4 Arcilla 2022 JB1 Lima JB1 Arcilla 2022 J2 Neuquen J2 Arcilla 2022 J2 Santiago J2 Arcilla 2023 J300 Barranquilla JJ300 Dura 2023 J300 Lima JJ300 Arcilla

¿Cuál es tu principal objetivo que te has planteado este 2023?

Jugar los Grand Slam y tratar de hacerlo lo mejor posible. También nos propusimos la meta de terminar entre las 10 mejores del mundo, en el Top 10. Al momento, lo hemos cumplido. Ahora, hay que mantenernos así, trabajando duro e ir por más, buscar el Top 5 poco a poco.

En una entrevista comentaste que tu título que más valoras es la medalla de oro que ganaste en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 (en dobles). ¿Cuál es la razón?

Porque es un logro que lo conseguí jugando con la camiseta de Perú y eso, para mí, vale mucho más que cualquier otro torneo. En los demás torneos también represento a Perú, pero no estoy jugando con la camiseta. Entonces, es más especial jugar con la selección.

¿Dentro de tus planes a futuro, está el competir en el circuito principal de la WTA?

Todavía lo estamos evaluando. En este momento, estamos muy concentrados en el ahora. Pero la verdad es que los dos caminos (el ITF y la WTA) tienen bastantes oportunidades. Este año ya voy a empezar a combinar un poco de torneos Juniors con torneos Pro.

¿Y en qué escenario anhelas competir?

En Roland Garros, de profesionales. Eso sí o sí sería un sueño.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.