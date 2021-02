Nick Kyrgios retornó a la actividad oficial después de un año de ausencia y en su segundo partido de la temporada ya fue protagonista de una nueva polémica, una más en toda su carrera. Este martes, el tenista tuvo un intercambio de palabras con Nacho Forcadelle, juez de silla designado para el duelo contra Harry Bourchier en la jornada del ATP 250 Murray River Open.

El caliente cruce se produjo durante el segundo set, cuando el deportista australiano le ganaba gana 6-2 y 5-5 a su compatriota. El controvertido jugador se disponía a efectuar su saque y el árbitro le aplicó un warning (advertencia) por demorar. El oceánico tardó porque usó su toalla, cuyo uso es personal y solo debe ser manipulado por cada tenista debido a las restricciones por el coronavirus.

Enseguida, Kyrgios reaccionó y se justificó frente a la autoridad, de nacionalidad española. “Estaba empezando a servir, ese es mi movimiento”, se defendió el hombre de 25 años. Luego, Nick se enfadó más, dejó la pelota y la raqueta sobre la cancha. “No juego más”, expresó y se marchó a su ubicación.

Por la pataleta del australiano, la contienda estuvo detenida por más de cinco minutos. Incluso, otra de las autoridades intervino para convencerle de que debía volver a la acción. Harry Bourchier, el adversario, también se unió a la causa. Hasta que Kyrgios aceptó regresar al terreno y, no solo eso, se liberó de una sanción.

Finalmente, el polémico tenista venció 6-2 y 7-6 para avanzar a la siguiente ronda del torneo que se desarrolla en Melbourne en la previa del Australian Open. Más tarde, Nick habló con la prensa y volvió a expresar su postura por el incidente.

“Simplemente me gusta jugar según las reglas. Y no quería jugar hasta estar seguro de que no me iban a multar porque la ATP es bastante dura todo el tiempo, me multan con mucho dinero”, declaró.

