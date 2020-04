Novak Djokovic apareció en el circuito del tenis para competir de igual a igual contra Rafael Nadal y Roger Federer, las figuras que lideraban este deporte. Con el tiempo, el serbio se ha ganado un espacio junto con el español y el suizo para ser considerados como “The Big Three” de la raqueta.

No obstante, el camino de ‘Nole’, actual número uno del ránking mundial, reconoció que batallar contra la ‘Fiera’ y ‘Su Majestad’ ha sido complicado porque son reconocidos con grandes exponentes por el público que, en muchas ocasiones, estuvo contra el nacido en Belgrado.

Stan Wawrinka, que habló con el serbio, aseguró que “en una película nunca hay tres buenos”, para describir la situación de Novak. “No estoy orgulloso de las reacciones que he tenido en mi carrera. Pero todos somos humanos. Fue más difícil cuando era joven, me pareció injusto. A medida que crecía, aprendí a aceptarlo. Fue un gran alivio”, confesó Djokovic.

Roger Federer, el mejor de todos los tiempos.

Djokovic no ha dudado en llenar de elogios a sus colegas. El serbio considera que ‘Su Majestad’ puede ser considerado como el mejor de la historia. En la misma línea, ‘Nole’ aseguró que Nadal también ha hecho una labor extraordinaria a lo largo de su trayectoria.

“Se podría decir que Roger es el GOAT (Greatest of All Time). Un tipo que le gusta a todo el mundo. No espero que la multitud esté de mi lado y estoy de acuerdo con eso, porque es Roger. Muy similar a Rafa. Creo que es más la grandeza de ellos como personas que el hecho de que yo esté haciendo algo mal”, sostuvo ‘Nole’ sobre sus dos grandes rivales en el tour ATP.

