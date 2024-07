La segunda fase del tenis en los Juegos Olímpicos París 2024 dejó el enfrentamiento entre Novak Djokovic vs. Rafael Nadal, dos históricos de este deporte. Con el Philippe Chatrier como escenario - una habitual escena de Roland Garros - se dieron cita cerca de 15 000 espectadores para presenciar una de las rivalidades que nunca pasará de moda con los años. Si bien la victoria fue para el serbio (2-0), la postal quedó en el último tramo cuando se dirigió a la tribuna porque respondió ante los constantes abucheos que tuvo en la contienda.

“¡Rafa, Rafa, Rafa!”, se pudo escuchar en las gradas durante el desarrollo del partido. Notablemente, la mayoría de espectadores querían una victoria del español, pero este resultado fue esquivo. A pesar de caer por 6-1 y 6-4, ganó el duelo por el cariño del público.

El serbio estuvo en un nivel alto, aunque no firmó un duelo deslumbrante; sin embargo, se quedó con la victoria. Nadal esperaba los errores que nunca llegaron y asumió riesgos mínimos. Ya en el final del partido, ambos se dieron la mano para dar terminar las acciones.

Cuando Djokovic se dirigía a su ubicación para recoger sus implementos, los gritos a favor de Nadal no cesaban. De esta manera, Novak giró a mirar las gradas agarrándose los oídos, subrayando la acción para decir al público que ahora qué, que no les escucha, que los ha silenciando con su camino a la victoria. La grada lo tenía claro, y no se calló. Continuó aplaudiendo y animando a rabiar a Rafa, hasta el último aliento.

Con 46 títulos de Grand Slam - son los dos jugadores del cuadro masculino con más trofeos de esta categoría - repartidos a ambos lados de la pista, todas las miradas recayeron en este duelo olímpica. Y es que Djokovic y Nadal no se medían desde los cuartos de final de Roland Garros 2022.

El español había ganado tres de sus últimos cuatro enfrentamientos cara a cara, pero tras dos años prácticamente sin competir en el ATP Tour, no había vuelto a producirse este duelo entre dos grandes iconos de este deporte. Y, en esta ocasión, el resultado reflejó la diferencia de rodaje en pista en los últimos tiempos.





