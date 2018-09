Perú vs. Argentina por el Final Four sub 20. La selección juvenil de vóley sale este viernes (7:00 pm vía Movistar Deportes) por su segundo triunfo en el torneo amistoso que se viene jugando en el coliseo Manuel Bonilla.

El último jueves, Perú luchó y remontó para vencer por 3-2 a la selección de Cuba (20-25; 25-19; 25-19; 22-25; 17-15), en lo que fue su debut en el Final Four sub 20.

La formación titular del entrenador Marco Queiroga estuvo formada por las centrales Flavia Montes y Camila Pérez; las atacantes puntas Kiara Montes y Ariana Arciniega; la opuesta Thaisa Mc Leod, la armadora Camila Pineda y la libero Giuliana Bocanegra.



Perú comenzó el partido con ventaja en el marcador, sin embargo las cubanas remontaron aprovechando los errores en la defensa peruana. Así llegarían hasta el quinto set, donde con alma, corazón y vida la blanquirroja pasó de 5-8 hasta ganar por un ajustado 17-15.



El equipo patrio tuvo dominio del saque (11-6), pero fue superado en ataque (50-58) y bloqueo (10-12). Cuba incurrió en 38 errores no forzados, mientras que Perú los redujo a 27. Las máximas anotadoras peruanas fueron: Kiara Montes (19), Claudia Palza (12), Ariana Arciniega (10) y Flavia Montes (10).



"En el quinto set estaba prácticamente cerrado el partido, pero con trabajo en equipo salimos adelante. La dedicación de las chicas ha sido muy importante, pero nos falta tomar ritmo, debemos jugar con intensidad y saber, como hoy, aprovechar las oportunidades para recuperarnos y ganar", manifestó el entrenador de Perú, Marco Queiroga