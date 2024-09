Este viernes, inician los partidos de singles de Perú vs. Suiza por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2024. Las acciones se llevarán a cabo en el Swiss Tennis Arena, ciudad de Biel en Suiza. El primer peruano en salir al campo será Ignacio Buse vs. Jerome Kyn desde las 7:00 a.m. (hora peruana). En segunda instancia, Juan Pablo Varillas y Marc-Andrea Hüesler se miden por la misma serie. Luego de caer ante Chile en la ronda de qualifiers en febrero pasado, el ‘Team Perú’ vuelve a a la acción con la premisa de clasificar a las finales del certamen en la temporada 2025. La transmisión estará a cargo de la señal de DSPORTS para Perú y en streaming podrá ser visto en DGO. Recuerda seguir todos los detalles del partido en la web de Depor.

Perú vs. Suiza se miden por Copa Davis. (Video: Swiss Tennis)