Podoroska vs Swiatek protagonizan hoy, 8 de octubre, un partido vibrante por el pase a la final de del Roland Garros 2020. Desde las 8:00 am (horario peruano) y 10:00 am (horario argentino) ambas tenistas se medirán sobre el polvo de ladrillo francés. Su proeza será más extraordinario, teniendo en cuenta que la ‘Peque’ viene jugando este Grand Slam desde la fase clasificatoria. Depor.com te ofrece EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias aquí.

Cabe precisar que desde 1991 que una tenista argentina no llega a la final de un Grand Slam. La última vez lo hizo Gabriela Sabatini en Wimbledon, quien iba a terminar perdiendo contra la alemana Steffi Graf por 6-4, 3-6 y 8-6.

Nadia Podoroska no es consciente, pero su gesta en Roland Garros, donde se ha convertido en la primera argentina en semifinales en 16 años, ha obligado a desempolvar los libros de historia, que inevitablemente en el tenis femenino argentino desembocan en Gabriela Sabatini.

La jugadora de 23 años, que hasta hace unas semanas se paseaba por los torneos de segunda división, puede convertirse este jueves, si derrota a la polaca Iga Swiatek, en la primera finalista argentina sobre el polvo de ladrillo de la capital francesa.

Ni siquiera Sabatini, que jugó cinco semifinales en París, consiguió nunca superar esa ronda, detenida por algunas de las mejores raquetas del mundo, Chris Evert (1985), Steffi Graf (1987 y 1988) y Monica Seles (1991 y 1992). Podoroska, la quinta argentina que pisa las semifinales de Roland Garros es la primera desde Paola Suárez, que en 2004 perdió contra la rusa Elena Dementieva.

La primera en hacerlo fue Raquel Giscafré en 1974, derrotada por la entonces soviética Olga Mozorova. Luego vino Sabatini y en 2002 Clarisa Fernández chocó en semifinales contra la estadounidense Venus Williams. La gesta de la tenista de Rosario vuelve a mirarse en el espejo de Sabatini si se alza la cabeza de Roland Garros y se miran otros Grand Slam, porque ninguna otra tenista albiceleste ha alcanzado la final de un grande.

¿Dónde transmiten y a qué hora ver el Podoroska vs Swiatek EN VIVO por el Roland Garros 2020?

Argentina | 10:00 am | ESPN, ESPN Play, TyC Sports, DirecTV Sports

Ecuador | 8:00 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

Perú | 8:00 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

Colombia | 8:00 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

Chile | 10:00 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

Uruguay | 10:00 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

Estados Unidos (Washington D.C.) | 9:00 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

¿Qué antecedentes hay entre Podoroska y Swiatek?

La argentina, de 23 años y 131 del ranking de la WTA, llegó a la semifinal del Roland Garros 2020, el torneo más importante del mundo de canchas lentas luego de un excelente rendimiento. Cabe mencionar que en la primera ronda eliminó a la belga Greet Minnen (111), a la kazaja Yulia Putintseva (27), a la eslovaca Anna Schmiedlova (161), a la checa Barbora Krejcikova (114) y a la ucraniana Elina Svitolina (5).