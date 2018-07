Del Potro vs. Nadal EN VIVO ONLINE por Wimbledon 2018 . La 'Torre de Tandil' se mide ante el número uno del mundo en busca de un triunfo que lo meta a semifinales de Wimbledon 2018. Y, de paso, lo ubique en el mejor ránking de toda su carrera. (9:00 am de Perú y 11:00 am de Argentina vía ESPN)

Del Potro afirmó estar "orgulloso" de jugar en la misma época que Rafael Nadal , pero esa admiración que le profesa no le impedirá competir para derrotarle el miércoles en cuartos de final de Wimbledon.

Del Potro regresó a cuartos de final en el All England Club por primera vez desde 2013 tras derrotar al francés Gilles Simon 7-6 (7/1), 7-6 (7/5), 5-7, 7-6 (7/5) este martes.

Ahora, la 'Torre de Tandil' se medirá con el español Rafa Nadal, dos veces ganador de Wimbledon, por un puesto en semifinales, una ronda que alcanzó por última vez en Londres en 2013.

El mallorquín, que ya derrotó a Del Potro en las pasadas semifinales de Roland-Garros, tratará de regresar a una final de Wimbledon siete años después de la última.



"Todo el mundo admira a Rafa como un gran competidor. Es un luchador. Siempre intenta ser positivo pensando en la siguiente bola. Da igual si falla o no", afirmó 'Delpo'.



"Él es el número 1. En cada Grand Slam marcó récords. Estoy muy orgulloso de estar en la misma era que él y Roger Federer", confesó. "Todo el mundo sabe que los favoritos para el título son Roger y Rafa", añadió el argentino.



"Podría haber alguna sorpresa este año. Nunca se sabe. Siempre queremos ganar el título, pero no es fácil ganar a estos chicos en un gran torneo", concluyó



Fuente: AFP