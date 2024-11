Desde Málaga, Rafael Nadal vs. Botic van de Zandschulp se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Copa Davis 2024. El partido se disputa este martes 19 de noviembre desde las 11:00 a.m. (hora peruana y 5:00 p.m. en España). Este encuentro significará el último torneo de ‘Rafa’ como profesional, siendo parte de la Selección de España en la llave ante Países Bajos, por los cuartos de final de la competencia. La escuadra ‘Roja’ es capitaneada por David Ferrer y tiene a Carlos Alcaraz como una de sus principales figuras. La transmisión estará disponible para Sudamérica en la señal de DIRECTV SPORTS, mientras que en España podrás verlo a través de Movistar Plus. Recuerda que en Depor podrás encontrar el minuto a minuto y todas las incidencias del duelo.

Rafael Nadal disputa su último torneo como profesional. (Video: X)