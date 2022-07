El desenlace de la competencia en Wimbledon ha tenido una inesperada noticia este jueves: Rafael Nadal (ATP: 4) se retiró por una lesión en el abdomen y no podrá jugar las semifinales ante Nick Kyrgios (ATP: 40). Tras conocerse la noticia, el tenista australiano, que avanzará directamente a pelear por el título de Grand Slam, se pronunció sobre la baja del ‘Matador’.

“Diferentes jugadores, diferentes personalidades. Rafa, espero que tu recuperación vaya bien y todos esperamos verte pronto con salud. Hasta la próxima”, manifestó el ‘Bad Boy’ a través de Instagram, compartiendo a la vez una postal junto al destacado tenista español en uno de los tantos enfrentamientos que sostuvieron.

El post generó gran interacción y los seguidores también respaldaron la publicación con sentidos mensajes dedicados a Nadal. Recordemos que la ‘Fiera’ sufrió de una rotura de siete milímetros en uno de sus músculos en el abdomen, luego de la ajustada victoria sobre el estadounidense Taylor Fritz.

De esta forma, Kyrgios accede a una final de un Grand Slam por primera vez en su carrera, y tendrá que esperar a conocer a su rival: Novak Djokovic (ATP: 3) enfrentará a Cameron Norrie (ATP: 12) en la semifinal de este viernes 7 de julio (9:00 a. m. hora peruana).

“Creo que en los últimos dos años nadie hubiera pensado que podría hacer esto. Hubieran dicho que no tengo la disciplina suficiente, que no tengo el físico, que no tengo la mentalidad para logrado. Incluso, yo empecé a dudar de mí mismo sobre si quería seguir jugando. Había perdido el amor por el juego, las ganas, la chispa, con todos esos pensamientos entrando y saliendo de mi mente”, confesó recientemente Nick, quien ahora sueña con alcanzar la corona en Wimbledon.