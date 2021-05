Rafael Nadal ha tenido malas experiencias con las canchas de polvo de ladrillo, durante el desarrollo de la edición 2021 del Masters 1000 de Roma. Este domingo, en la final contra Novak Djokovic, el español nuevamente se cayó aparatosamente para incomodidad del tenista español. Esta misma situación la vivió hace unos días, cuando se midió a Alexander Zverev en los cuartos de final.

Sin embargo, a diferencia de la última vez, el manacorí protestó contra el juez de silla. El múltiple campeón del circuito se dirigió a Carlos Bernardes para expresarle su molestia por lo ocurrido. “Es increíble las líneas, cada puñetero día… Nos vamos a matar al final”, expresó ‘Rafa’, quien tenía el uniforme manchado con la arcilla.

El incómodo episodio para Nadal se produjo durante el primer set y cuando Djokovic estaba con el saque. El serbio colocó la pelota cerca de la red, lo que provocó una reacción inmediata del español que requirió un enorme esfuerzo.

Rafael Nadal sufrió dura caída durante el partido contra Alexander Zverev. (Foto: AFP / Video: ESPN)

Desde el fondo, la ‘Fiera’ aceleró el paso para conseguir el punto, aunque fue doloroso. Las imágenes de la transmisión mostraron el momento en el que ‘Rafa’ se tropezó con una de las líneas de la cancha y tras caer dio un par de giros. Esto provocó el enfado del deportista, pese a quedarse con el punto.

Nadal reprochó al árbitro y este ordenó que resuelvan el problema en el campo. Entonces, un integrante de la organización ingresó con herramientas para arreglar. De esa manera terminó la escena agridulce para el ibérico, quien ya se había lastimado hace unos días. “Me dolían varias partes del cuerpo, porque tengo heridas por diferentes lugares. Fue en una carrera, se me quedó el pie clavado por la línea. Me he pegado un golpe en la muñeca, me he asustado un poco, pero a los pocos segundos me di cuenta de que no era nada”, desveló tras ganarle a Zverev.





