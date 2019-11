Malas noticias para la nueva ATP Cup. Roger Federer, número tres del mundo, anunció que no jugará el torneo, y como Stan Wawrinka también se retiró la semana pasada, Suiza ya no tendrá representación (no tiene otro tenista con buen ranking).

"Lamento mucho no participar en el evento inaugural de la ATP Cup. Tomar esta decisión ha sido muy difícil porque, de haberlo disputado, debía pasar menos tiempo en casa con mi familia y tener un inicio de temporada muy intenso", señaló el suizo, de 38 años, en un comunicado.

Y agregó: "Después de haber hablado mucho con mi familia y con mi equipo de la próxima temporada, decidí que dos semanas adicionales en casa serían beneficiosas para mí y para mi tenis. Siento mucho cualquier inconveniente o decepción que mi renuncia pueda causar en los aficionados, pero espero que puedan entenderla".

La ATP Cup se realizará en las ciudades australianas de Perth, Brisbane y Sídney desde el 3 al 12 de enero del próximo año. Competirán 24 países y cada miembro del equipo ganador se llevará 750 para el ranking. Ocho días después se celebrará el Australian Open.

