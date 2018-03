Para muchos, pueda que el nombre de Thanasi Kokkinakis no les suene familiar. Y no es para menos, el australiano no está dentro de los 100 primeros (175), por lo que no es una obligación saber de él; sin embargo, ahora es noticia tras eliminar a Roger Federer.

En el debut del suizo en el Masters 1000 de Miami, Kokkinakis lo derrotó por 6-3, 3-6 y 7-6. Con este resultado, el australiano se suma una lista de tenistas fuera del top 100 que han derrotado a Roger Federer.

En total, son catorce tenistas fuera del top 100 que se han dado el lujo de eliminar a Roger Federer desde que debutó en 1998. Conócelos en la siguiente galería.