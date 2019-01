Roger Federer vs Denis Istomin EN VIVO vía ESPN: duelo de primera ronda del Australian Open 2019 EN DIRECTO

Roger Federer vs. Denis Istomin se enfrentan EN VIVO por la primera ronda del Australian Open 2019, en Melbourne. La cita es este lunes en el Rod Laver Arena desde las 4:30 a.m. (hora peruana). El partido será transmitido por la señal de ESPN.

El duelo entre Roger Federer y Denis Istomin será uno de los más atractivos del primer día de competencia en el primer Grand Slam de la temporada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, entrevistas y resultados del juego del Open de Australia 2019.

Roger Federer iniciará su participación en el Abierto de Australia 2019 contra Denis Istomin. El suizo, cuyo debut en la competición ocurrió en el año 2000, sumará su vigésima presencia en el certamen.

El helvético, con 37 años de edad encima, defenderá el título del primer torneo oficial del año. 'Su Majestad' ha ganado las dos últimas ediciones del mismo tras vencer Rafael Nadal en ambas finales (2018 y 2017).

Como parte de la preparación para el Open de Australia 2019, Roger Federer disputó la Copa Hopman. En compañía de su compatriota, Belinda Bencic, lograron conseguir la victoria para Suiza frente a Alemania por 2-1.

En el camino del torneo, el suizo venció al británico Cameron Norrie, al estadounidense Frances Tiafoe, al griego Stefanos Tsitsipas y al alemán Alexander Zverev. Además, participó con Bencic en cuatro partidos de dobles.

"No quiero analizar demasiado el nivel al que he jugado durante la pretemporada porque eso me podría repercutir negativamente si mañana tengo un mal inicio de encuentro", indicó Federer respecto al entrenamiento previo al debut.

"Sé lo que él hizo en el partido frente Novak. Pude ver el partido entero cuando le venció a Djokovic hace dos años aquí. Yo he jugado varios partidos muy duros contra él en el pasado. Él puede jugar muy bien en superficie rápida", agregó sobre su rival.

De hecho, Denis Istomin sorprendió a todo el mundo con una victoria frente a 'Nole' en la edición del 2017. El uzbeko venció al serbio en un intenso partido que terminó en su favor por tres sets contra dos.

Sin embargo, el clasificado 99 en el ránking ATP nunca ha podido derrotar a Roger Federer. En el Abierto de Australia del 2006, el suizo ganó 3-0. Luego de ello, chocaron otras cinco veces más y el helvético salió victorioso siempre.

Roger Federer vs. Denis Istomin: horarios del partido

México 3:30 a.m.

Perú 4:30 a.m.

Ecuador 4:30 a.m.

Colombia 4:30 a.m.

Bolivia 5:30 a.m.

Argentina 6:30 a.m.

Chile 6:30 a.m.

Uruguay 6:30 a.m.

Paraguay 6:30 a.m.

España 10:30 a.m.

Australia 8:30 p.m.