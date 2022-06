Es prácticamente una costumbre que Rafael Nadal dispute una final de Roland Garros. Es el que más veces ha ganado este torneo (con 13 trece títulos en su haber) y va en busca del decimocuarto trofeo parisino para ampliar su ya histórico palmarés. No solo es el rey del Abierto de Francia -eso es indiscutible por todo lo que ha logrado en este grande-, sino también de la tierra batida. El partido decisivo será este domingo, aunque ‘Rafa’ llega con un sabor agridulce, pues cumplió con el sueño de clasificar a una nueva final de un Grand Slam, pero lo consiguió debido a que su rival se lesionó y se retiró.

Alexander Zverev (3º ATP), su oponente de las semifinales, lo llevó al máximo. El primer set se tuvo que resolver en tiebreak, que concluyó a favor del español. Y el segundo fue una delicia para ambos. Nunca nadie le había quebrado cuatro juegos a Nadal (5º ATP) en Roland Garros. El alemán lo logró y lo hizo con un nivel propio de un top 10 como él. El de Mallorca, sin embargo, también hizo lo suyo y quebró cuatro veces. Un set de loco.

El partido, sin embargo, no terminó como el aficionado del tenis hubiese querido (7-6, 6-6). En el duodécimo juego, Zverev respondió un disparo de Nadal, pero cayó mal y se dobló el tobillo derecho, sufrió un esguince posiblemente, pero se espera el parte médico oficial. Los gritos de dolor de ‘Sascha’ se escucharon en toda la Philippe Chatrier. El público, entonces, se levantó para apoyarlo y darle ánimos. Nadal también se acercó.

Alexander se tuvo que retirar en sillas de ruedas para que sea revisado. Minutos después, regresó para darle la mano al árbitro y a Nadal. Se podían observar lágrimas en el rostro del alemán. Eran lágrimas, más que de dolor, seguramente de impotencia de verse obligado a abandonar una semifinal de un Grand Slam, en donde estaba mostrando un buen nivel.

Era todo. Se había terminado el partido. “Estuve en el cuarto con él y verlo llorar ahí adentro fue muy difícil para mí”, dijo posteriormente el español. “Honestamente, estoy muy triste por él. Estaba jugando un torneo increíble. Es un gran colega en este circuito. Yo sé cómo lucha por ganar un Grand Slam. Ha tenido muy mala suerte, espero que se recupere muy pronto”, prolongó.

De esta manera, Nadal, en el día que cumple 36 años, se ganó su boleto a la final del Roland Garros, en busca, a la par, de su Grand Slam número 22 y seguir agrandando su leyenda (supera a Novak Djokovic y Roger Federer, ambos con 20). Pero no está bien el balear. El mal que le aqueja a su pie izquierdo ha empeorado en las últimas dos temporadas y se ha ido agudizando en los recientes meses.

'Rafa' lamentó la lesión del alemán Alexander Zverev. (Foto: Reuters)

Nadal y su malestar en el pie

La lesión crónica que tiene Nadal se llama síndrome de Müller-Weiss y la sufre desde los 18 años. Ha batallado contra ella toda su carrera. Se trata de una anomalía en el desarrollo del tejido del escafoides tarsiano, que se origina en la infancia y se presenta con mayor intensidad en la adultez.

A eso se le suma la artrosis en la que derivó dicha lesión luego de haber sufrido una fractura de sobrecarga en el pie izquierdo, en 2004, durante su participación en el Torneo de Estoril. A partir de ese momento, Ángel Ruiz-Cotorro, médico de cabecera del español, señaló que “se le instauró un programa médico y físico específico de prevención”, en declaraciones recogidas por La Vanguardia.

Esta gira por la arcilla europea ha evidenciado que Nadal no se encuentra del todo bien de su pie. ¿Seguir o no seguir? es probablemente la pregunta que más se hace él durante esta temporada. Si uno repasa los resultados de los últimos torneos antes de Roland Garros, no eran los más alentadores para ‘Rafa’: caída en cuartos de final ante su compatriota Carlos Alcaraz en Madrid y derrota en octavos ante el canadiense Denis Shapovalov en Roma. Allí, en el Foro Itálico, no pudo disimular una cojera. “No estoy lesionado, vivo con una lesión”, dijo tras ese encuentro.

Su buen físico, su talento con la raqueta, su ímpetu por seguir haciendo lo que le gusta y la ayuda especializada que ha recibido lo han ayudado a continuar teniendo éxitos en el deporte. El título del Abierto de Australia a inicios de este año es un claro ejemplo. Pero uno nunca sabe lo que el cuerpo depara, uno no sabe hasta cuándo la ayuda médica puede ser efectiva. El mismo Nadal está consciente de su situación.

“No sé qué puede pasar en un futuro cercano con mi carrera”, declaró Nadal días antes de su duelo con Djokovic en cuartos de final, a quien posteriormente venció en cuatro sets. “Pero estoy tratando de disfrutar lo máximo posible y voy a continuar luchando para seguir viviendo el sueño de seguir jugando al tenis”, añadió. Aquella vez también expresó: “Ojalá pueda seguir viniendo muchos más años, pero soy consciente de que si las cosas no van bien, podría ser que (ante ‘Nole’) fuese mi último partido en Roland Garros”.

Afortunadamente para el seguidor del tenis, ‘Rafa’ aún está jugando, aún sale a la cancha, sea arcilla o cemento, para dar un espectáculo, para seguir haciéndolo lo que le gusta, para seguir alzando títulos (tres en este curso). No hay nadie que haya ganado tantos Roland Garros como él. Disfruta mientras puede. El ‘major’ parisino es su torneo por excelencia. Eso sí, si tiene que elegir entre un título en París o un pie sin malestares: escoge lo segundo. “Prefiero perder la final a cambio de tener un nuevo pie que me permita ser más feliz en mi día a día”, manifestó en la conferencia de prensa posterior al partido con Zverev.

El rival a batir: Casper Ruud

No ha sido fácil para el balear llegar a la final. En la fase de cuartos, batió al canadiense Félix Auger-Aliassime (9º ATP) en cinco sets y después salió airoso de un choque clásico con Novak Djokovic (1º ATP). Su próximo gran rival en el duelo que definirá al campeón será el noruego Casper Ruud (8º ATP), un joven de 23 años que entrena en la academia de Nadal, a quien el español nunca ha enfrentado. Será un duelo inédito en el polvo de ladrillo de la Philippe Chatrier.

Ruud aterriza a este partido dejando su huella en la historia de su país, pues es la primera final de un Grand Slam en la que juega un noruego. Lo logró tras imponerse al experimentado croata Marin Cilic, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2014, en cuatro sets (3-6, 6-4, 6-2, 6-2). Ha ganado, además, dos títulos en la temporada (El Torneo de Ginebra y el Torneo de Buenos Aires, los dos en la categoría 250), ambos en tierra batida, superficie en donde él muestra un buen desempeño.

¿Podrá contra uno de los miembros del llamado Big-3? Sea como sea, será un desafío para Ruud, ya que enfrentará a su “ídolo”, como él mismo lo ha revelado. Pero también será un reto para Nadal, quien nunca ha perdido una final en Roland Garros.

Títulos de Rafael Nadal en Roland Garros

Número Edición Campeón Finalista Resultado 1) Roland Garros 2005 Rafael Nadal Mariano Puerta 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5 2) Roland Garros 2006 Rafael Nadal Roger Federer 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) 3) Roland Garros 2007 Rafael Nadal Roger Federer 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 4) Roland Garros 2008 Rafael Nadal Roger Federer 6-1, 6-3, 6-0 5) Roland Garros 2010 Rafael Nadal Robin Söderling 6-4, 6-2, 6-4 6) Roland Garros 2011 Rafael Nadal Roger Federer 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 7) Roland Garros 2012 Rafael Nadal Novak Djokovic 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 8) Roland Garros 2013 Rafael Nadal David Ferrer 6-3, 6-2, 6-3 9) Roland Garros 2014 Rafael Nadal Novak Djokovic 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 10) Roland Garros 2017 Rafael Nadal Stanislas Wawrinka 6-2, 6-3, 6-1 11) Roland Garros 2018 Rafael Nadal Dominic Thiem 6-4, 6-3, 6-2 12) Roland Garros 2019 Rafael Nadal Dominic Thiem 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 13) Roland Garros 2020 Rafael Nadal Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5

