VER Schwartzman vs Nadal EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, TyC Sports y Eurosport: se enfrentan hoy ONLINE TV y LIVE por las semifinales del Roland Garros 2020, desde las 7:50 am (hora peruana), 9:50 am (horario argentino) y 14:50 (horario español). Diego Schwartzman y Rafael Nadal chocarán por undécima vez, con el antecedente de que el argentino viene de ganar el último duelo en Roma. Depor.com te ofrece las incidencias y minuto a minuto del juego.

Cada vez que Rafael Nadal pisa la semifinal de Roland Garros, su museo de Manacor hace hueco para albergar una nueva Copa de los Mosqueteros. El argentino Diego Schwartzman, que nunca antes había estado entre los cuatro mejores de un Grand Slam tiene el desafío de evitar que eso ocurra por decimotercera vez.

El reto presenta muchos argumentos a favor del español y algunos que alimentan la esperanza del argentino, que hace 19 días firmaba sobre la arcilla de Roma su primera triunfo en diez duelos contra Nadal. “He hecho el mejor partido de mi vida”, clamó entonces el bonaerense, que dos semanas más tarde, tras alcanzar la primera semifinal de un grande en París, aseguraba que aquel triunfo le convenció de sus opciones de derrotar a cualquiera.

¿Dónde transmiten y a qué hora ver el Schwartzman vs Nadal EN VIVO por el Roland Garros 2020?

Argentina | 9:50 am | ESPN, ESPN Play, TyC Sports, DirecTV Sports

Ecuador | 7:50 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

Perú | 7:50 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

Colombia | 7:50 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

Chile | 9:50 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

Uruguay | 9:50 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

Estados Unidos (Washington D.C.) | 8:50 am | ESPN, ESPN Play, DirecTV Sports

España | 14:50 pm | Eurosport

“Le gané a Rafa en Roma, demostré que puedo ganarle, me lo demostré a mi mismo”, aseguraba el “Peque” tras acceder a cuartos, cuando aseguraba tener una confianza inusitada en sus opciones que le llevaron a derrotar al austríaco Dominic Thiem, reciente ganador del US Open, en un maratón de más de 5 horas.

Schwartzman, sin embargo, es de los que tiene los pies en el suelo y sabe que lo de Roma puede no ser más que un espejismo, porque el partido era a tres sets y porque Nadal solo había jugado otros dos duelos tras un parón de más de medio año a causa de la pandemia.

“Para ganarle a cinco sets, no vale solo con estar preparado, es necesario más. Ni siquiera lo que hice en Roma me llega. Si lo repito, todavía quedará una eternidad para ganarle”, señalaba el argentino, que pretende convertirse en el tercer tenista que destrona al rey de la tierra en su feudo, después de que lo hicieran el sueco Robin Soderling y el serbio Novak Djokovic.

FUENTE: EFE