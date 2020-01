Al igual que el australiano Nick Kyrgios, el italiano Fabio Fognini es uno de los tenistas que posee una conducta rebelde. Si alguna jugada no sale como espera, tiende a desquitarse -por ejemplo- con su raqueta. Su más reciente caso ocurrió en el Australian Open 2020.

En su debut en primera ronda, frente a Reilly Opelka, el italiano de 32 años tuvo dos momentos de furia ante el estadounidense. Luego de perder dos los primeros sets (6-3 y 7-6), Fognini le dio un puñetazo a la raqueta, lo que generó que se lastimara la mano.

Si bien logró recuperarse en los siguientes dos parciales (6-4 y 6-3), Fognini perdió los papeles de nuevo tras no devolver una bola. El italiano volvió a golpear la raquea contra el piso.

Pero sus acciones no quedaron allí, pues Fabio Fognini también tuvo un cruce de palabras con el juez principal del partido, quien le aplicó un punto de penalidad por haber reincidido en dicho acto. “Eres una vergüenza. No puedes quitarme un punto cuando no te estoy diciendo que te jodan. Si te lo dijera sería otra cosa”, señaló.

Pese a las advertencias, Fognini continuó con sus descargos contra uno de los jueces más reconocidos. “No puedo jugar con un árbitro que no me da tranquilidad. Cuando Nadal te lo pide, lo haces. Si te lo pide Fognini, no lo haces. Y si te lo pide su majestad, (por Roger Federer) también lo haces", comentó.

Al final, Fognini logró darle vuelta al marcador y vencer al estadounidense Reilly Opelka por 3-6, 6-7, 6-4, 6-3 y 7-6. Su siguiente rival será el local Jordan Thompson.

