Va por más títulos: Novak Djokovic mejoró de su hombro y disputará la gira asiática

En el US Open, Novak Djokovic , número uno del mundo, jugó con un malestar en el hombro izquierdo. Pudo avanzar hasta octavos de final, pero en esa fase no dio más y se tuvo que retirar en su duelo contra el suizo Stan Wawrinka.



Todo indicaba que el serbio se tomaría un buen tiempo para recuperarse, pero no fue así. Un medio de su país, Sportklub, muy cercano a al circulo de 'Nole', ha anunciado que el tenista se encuentra mejor del hombro y que disputará la gira asiática.

El tratamiento de Novak, quien evitó en todo momento pasar por el quirófano, al parecer, ha dado efecto y se espera que compita en el ATP 500 de Tokio que comienza este lunes 30 de septiembre. Lo hará a modo de preparación para los Juegos Olímpicos, a disputarse el próximo año en la capital nipona. Y es que el oro es uno de los pocos títulos que le falta en su palmarés.

Lo que sí es seguro es que Djokovic estará en el Masters 1000 de Shanghái (que inicia el 7 de octubre). Además, debe hacerlo si quiere evitar que Rafael Nadal le quite el número uno del ranking ATP (solo 640 puntos separan a ambos).

"Sé que Rafa no jugará en Asia, pero yo defiendo muchos puntos y él es el primero en el ranking del año. No quiero pensar mucho en ser el número 1, pues me voy a meter mucha presión. Nosotros nos respetamos bastante, y estoy muy contento de su reciente victoria y de que esté jugando bien", dijo ' Nole' en declaraciones difundidas por el medio británico Express.



► ¡Seguimos sumando! María Belén Bazo clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en windsurf



► ¡Es oficial! Daniel Bryan y Roman Reigns chocarán con Erick Rowan y Luke Harper en Hell in a Cell 2019



► Quiere probarse en la lucha: Cris Cyborg no descarta tener un combate en WWE o AEW



► ¡Irán con todo! Kevin Owens y Shane McMahon se enfrentarán en una lucha de escaleras en Friday Night SmackDown