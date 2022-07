Si bien el dominio del ‘Big 3′, como se les conoce en el mundo del tenis, ha sido avasallador (desde el Abierto de Australia 2003, el trío ha ganado 63 de los 78 títulos de Grand Slam en disputa), lo cierto es que las lesiones y el desgaste físico empiezan a recrudecer cada vez más en los tres, en algunos más que otros. La edad empieza a notarse: Federer con 40 años, Nadal con 36 y Djokovic con 35.

Los tres están en diferentes momentos, pero lo que los une es que ninguno actualmente está en la cima de la ATP (el número uno es el ruso Daniil Medvedev). Las constantes lesiones y los factores externos por la pandemia han impedido que el ‘Big 3′ vuelva a juntarse, el último torneo que compartieron cuadro fue Wimbledon 2021. Y no hay certeza de que vuelvan a competir entre sí; por eso, en Depor, quisimos mencionar cuál es el presente de Djokovic, Nadal y Federer.

La Carrera del Big 3 ahora está de esta manera: Nadal con 22, Djokovic con 21 y Federer con 20. BESTIAS TOTALES 🐐 pic.twitter.com/sE3uWNhjQD — SportsCenter (@SC_ESPN) July 10, 2022

Novak Djokovic

El serbio no ha estado lidiando con lesiones en este último tiempo (la más reciente se remonta a una lesión abdominal a inicios del 2021). Si bien ha sido el que mejor ha estado físicamente, su negativa a vacunarse contra la COVID-19 ha sido tu ‘talón de Aquiles’. Se perdió el Abierto de Australia de este año, Masters 1000 en Estados Unidos y su calendario fue cortado de forma radical.

Esto hizo que cediera el número uno a Daniil Medvedev hace un par de meses. Su consuelo llegó recientemente con su séptimo título de Wimbledon; sin embargo, esta edición no repartió puntos por la ATP (debido a que no se aceptó la presencia de tenistas rusos y bielorrusos al torneo). Al haber sido el campeón del año pasado y no poder defender sus puntos esta vez, dejó la tercera casilla en el último ranking y ahora es el séptimo del mundo.

Con la gira norteamericana sobre pista dura cada vez más cerca (en agosto), Djokovic podría perder más puntos en el ranking, pues el año pasado llegó hasta las finales del Abierto de Estados Unidos. Sin embargo, al no estar vacunado, su presencia en el último Grand Slam de la temporada es remota. “Espero noticias positivas, pero no queda mucho tiempo, no lo sé, la esperanza es lo último que se pierde”, confesó ‘Nole’.

Números de Djokovic este año

Victorias Derrotas Torneos N° de títulos 23 5 7 2 (Wimbledon, Masters de Roma)

Rafael Nadal

El español ha lidiado con dolencias toda su vida deportiva, padece una lesión crónica en el pie, pero esto solo ha servido para engrandecer sus proezas. Este año, no ha sido la excepción: en marzo sufrió una lesión en las costillas en Indian Wells; luego en mayo se retiró del Masters 1000 de Italia debido a una lesión en el pie (diferente a la que padece).

Durante Roland Garros, la ‘Fiera’ necesitó inyecciones diarias para poder seguir jugando y entrenando. Y ahora último en Wimbledon, se retiró de las semifinales (debía enfrentar a Nick Kyrgios) por una nueva lesión en el músculo abdominal. Sin embargo, no todo ha sido problemas para Nadal, pues este año sumó dos Grand Slam (Abierto de Australia y Roland Garros) a su haber y se convirtió en el tenista con más títulos de ‘majors’ en la historia (22).

Ahora, Nadal está de vacaciones mientras se recupera de la lesión abdominal, pero su prioridad será estar listo para el Abierto de Estados Unidos (a finales de agosto). Su recuperación será de tres semanas, cuatro a más tardar. El objetivo de ‘Rafa’ será tener actividad antes de la gira norteamericana, por lo que contemplaría estar en el Masters 1000 de Montreal en Canadá, que iniciará el 8 del próximo mes.

Siendo número tres de la ATP, subió un puesto, aún se mantiene a la expectativa de poder luchar por el liderato del ranking. Dependerá de cómo llegue a cada torneo hasta final de temporada, pero todo hace indicar que no sería su principal ambición.

Números de Nadal este año

Victorias Derrotas Torneos N° de títulos 35 3 8 4 (Roland Garros, Torneo de Acapulco, Abierto de Australia, ATP Melbourne)

Roger Federer

A diferencia de Nadal y Djokovic, el caso del suizo es cada vez más complejo. Su ‘Majestad’ se sigue recuperando de una lesión en la rodilla derecha. la cual lo condujo a operarse por tercera vez después de su participación en Wimbledon 2021 (último torneo que disputó). Su inactividad hizo que dejara el top 10 de la ATP y de a pocos se alejara cada vez más.

Su última ubicación fue la 97 antes de quedarse sin ranking tras la última actualización de la ATP, dejándolo sin posición por primera vez desde 1997. Su futuro es una incógnita, sobre todo teniendo en cuenta su edad (40 años); sin embargo, Federer tendría la intención de volver a jugar antes de final de temporada con miras al 2023 y su retiro inminente.

Su plan sería volver para la Laver Cup (septiembre) y el Torneo de Basilea (octubre), pero nada es seguro, teniendo en cuenta las propias palabras de ‘Fed’. “No creo que necesite el tenis, soy feliz con las pequeñas cosas, como cuando mi hijo hace algo bien o cuando mi hija obtiene una buena nota en el colegio”, declaró hace poco.





