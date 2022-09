Depor conversó con dos voces autorizadas en la materia, Laura Arraya (exjugadora de tenis y capitana de la selección femenina) y Jorge Salinas (especialista en tenis y director del portal especializado ‘Tenis Al Máximo’), para conocer más detalles sobre este panorama, quiénes son nuestras jugadoras, qué retos afrontar y si tenemos una generación prometedora.

Romina Ccuno, principal tenista peruana en la actualidad. (FDPT)

El panorama

A diferencia de la cantidad de tenistas peruanos en el circuito ATP (tenemos aproximadamente 13 jugadores), en la rama femenina solo contamos con una nacional en el ranking de la WTA (Romina Ccuno, 696°). Anastasia Iamachkine, que hace poco acaba de graduarse de la universidad en Estados Unidos, ha vuelto a retomar su carrera de tenista y de a pocos empieza a tener partidos profesionales, por lo que aún no cuenta con un ranking mundial (se espera que en un par torneos más aparezca).

Si hablamos del total de jugadoras elegibles para representar al país, especialmente en la Billie Jean King Cup (la Copa Davis femenina, donde Perú volvió al Grupo I de América), Laura Arraya sostiene que hay entre cinco a seis tenistas. Si bien el número no es grande, es una cantidad que antes no se veía. “El tenis en general ha evolucionado mucho en el Perú, tanto en las mujeres como en los hombres. No tenemos aún una cantidad grande de jugadoras, pero sí ha mejorado”, comenzó.

“En las chicas de las categorías mayores, por primera vez en mucho tiempo tenemos a jugadoras en un nivel bastante parejo y eso es lo que tratamos de buscar, que no solamente haya dos jugadoras que nos representen siempre, sino que el equipo sea parejo y eso es algo que hemos sumado en los últimos años”, agregó la capitana de la selección. Si bien el número no es alto, la realidad es que las jugadoras, en muchos casos, priorizan sus estudios universitarios o intentan balancearlo con torneos ITF (circuitos de preparación para la WTA), por lo que muchas -salvo Romina Ccuno- no tiene un ranking en singles.

“Ccuno se ha convertido en nuestra principal representante. La arequipeña, con 19 años, está jugando cuando la economía lo permite torneos de nivel W15, W25, aún no se le ha visto competir torneos de mayor fuste como Challengers. Recién este año, Anastasia Iamachkine está volviendo a competir a nivel profesional. Con 21 años, espera trepar en el ranking y ser protagonista. Ella viene de concluir estudios universitarios en Pepperdine University”, comentó Jorge Salinas, director del ‘Portal Tenis Al Máximo’.

Integrantes de la selección femenina de tenis (Billie Jean King Cup)

Jugadoras Edad Ranking Romina Ccuno 19 años 696° WTA Anastasia Iamachkine 21 años 1334ª ITF Camila Soares 19 años Sin ranking Dana Guzmán 19 años Sin ranking Lucciana Pérez 17 años 38° ITF Junior

¿Dónde compiten?

Romina Ccuno, nuestra principal jugadora en la WTA, compite en torneos W15 y W25, eventos de menor dimensión en el ITF, que reparten 10 puntos y 50 puntos a la ganadora, respectivamente. Su más reciente participación se dio la primera semana de agosto con el W25 Rio de Janeiro, donde alcanzó los cuartos de final (ganó dos partidos, pero perdió el tercero).

Por su parte, Anastasia Iamachkine, quien ha vuelto al tenis en busca de la profesionalización, acaba de participar en el W15 Monastir en Túnez. La medallista de Lima 2019 recibe invitaciones (wild cards) para competir en los eventos, y en muchos casos comienza desde la etapa previa, con el objetivo de sumar experiencia y rodaje para buscar tener un ranking en la WTA.

El resto de integrantes de la ‘sele’, que hace poco ganó su pase al Grupo 1 de América de la Billie Jean King Cup, es marcado por los estudios universitarios. Tanto Camila Soares, Dana Guzmán y Lucciana Pérez están en la universidad, por lo que su calendario depende de sus cursos. Ellas aún no tienen ranking profesional, están en el ITF Junior, donde compiten -en la mayoría de casos- en eventos del circuito universitario en Estados Unidos.

Eso sí, Lucciana Pérez ya empieza a abrirse paso en torneos de renombre, en la categoría junior. La peruana de 17 años estará en el US Open Junior y también viene de participar en Wimbledon de la misma categoría. “Prácticamente, todas buscan sus calendarios de acuerdo a lo que les conviene y el circuito que puedan seguir. Tenemos seis u ocho jugadoras que, de acuerdo a su categoría, están participando en diferentes torneos, en lo que es ITF (torneos hasta 18 años)”, sostuvo Arraya.

¿Puede crecer el ‘universo’?

Si bien solo tenemos entre cinco a seis jugadoras que acaban de jugar por Perú en la Billie Jean King Cup, el ‘universo’ de tenistas se llega a ampliar un poco más si contamos a las divisiones juveniles, que dé a pocos también empiezan a tener rodaje en torneos en la región. Hablamos de ocho en total (mayores y juveniles), si bien el número no es amplio, es positivo contar con una cantidad específica.

“No tenemos un universo tan grande, pero sí tenemos a varias chicas que siempre nos representan y están bien. En la categoría 14 [años], tenemos a dos o tres jugadoras que les ha ido bien, En categoría 16, tenemos a Francesca Maguiña (número 13 en Sudamérica), Elisaveta Castillo, y las chicas de la universidad, que de seguro espero se animen a jugar torneos profesionales”, comentó la capitana.

Por su parte, Jorge Salinas comentó que la cantidad de jugadoras puede seguir creciendo, pero el principal reto es que ellas continúen el camino hacia la profesionalización. Muchas de ellas con becas universitarias por el tenis, terminan dejando la raqueta para buscar sus propias metas fuera de las canchas. “Siempre aparecen chicas en las categorías juveniles con buena proyección, pero terminan en la universidad y el retiro. Caso más cercano Bianca Botto”, aclaró el periodista.

Los principales retos

Para Laura Arraya, principal exponente del tenis femenino en el Perú, es complicada la situación no solo del tenis, sino del deporte en general en el país, pues el lado económico es vital para todo tenista profesional. No solo para costear viajes, sino para tener un equipo bien calificado en busca de seguir creciendo (el hecho de ir a otro país para aumentar de nivel). Desde su retiro en 1993, la expuesto 14 del mundo espera que pronto haya alguna jugadora peruana que esté en los grandes eventos del tenis.

“Desde que yo me retiré, no tenemos una chica que nos pueda representar en los torneos grandes a nivel mundial en el profesionalismo. En algún momento, Bianca Botto, su mejor ranking fue casi 200 en el mundo, pero no pudo mejorar más y se tuvo que retirar por algunas lesiones. Sí hemos mejorado, pero la competencia ahora está muy dura, todos los años vemos chicas nuevas en el circuito, muchas europeas y asiáticas”, declaró Arraya, quien participó 11 veces en Roland Garros, 8 en Wimbledon y 12 en el US Open.

Laura Arraya representó a la bicolor en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1994. (GEC/Archivo)

“Está difícil que tengamos una chica que nos pueda representar, pero ojalá que esto cambie, no sé si el próximo año, pero a veces el golpe de suerte puede influir. El tener un buen cuadro o aprovechar las oportunidades para mejorar en el ranking. No son tanta las jugadoras que tenemos, las poquitas, hay que tratar de apoyarlas y seguir dándole la oportunidad para que mejoren”, agregó.

Para Salinas, el principal problema es la falta de apoyo económico, teniendo en cuenta que el tenis es un deporte caro, por los viajes, torneos, y demás factores que rodean a un tenista profesional. “El principal problema de este deporte es la falta de inversión y apoyo gubernamental y de la empresa privada. Un jugador profesional promedio para poder competir acompañado de su equipo técnico y tomar parte de unos 25 o 30 torneos al año necesita mínimo 150,000 dólares para ese calendario”, manifestó.

Mientras no haya apoyo económico será muy difícil ver a una jugadora peruana de vuelta en el top 100 de la WTA, como lo viene haciendo Varillas en la ATP. “El tenis es de mucho trabajo, constancia y largo aliento. En el camino cambian muchas cosas”, comentó. En la misma línea, Arraya espera que la situación cambie y “pronto podamos tener a una top 100, pero todo va a depender del próximo año”.





