YouTube VIRAL. Si bien en el tenis se pide la cordura tanto del público como de los tenistas, Jared Donaldson parece no haber recibido esta información. El joven atleta protagonizó un bochornoso incidente en el Masters 1000 de Montecarlo , lo que ha despertado muchas críticas.



El video se ha hecho rápidamente viral en YouTube. Donaldson, de 21 años, se enfrentó el lunes al español Albert Ramos, finalista del Masters 1000 de Montecarlo el año pasado. Iba abajo en el marcador y no estaba dispuesto a perder cualquier posibilidad de remontada.



Es por ello que el estadounidense pidió ver la repetición de un saque de su rival. El réferi lo había dado como dentro, pero Donaldson estaba seguro de que era fuera.



Al comprobarlo, se enfureció. Así como se ve en el video de YouTube, este lo enfrenta a punto de gritos y en un momento se acerca al réferi de forma temeraria.



A pesar de su mal temperamento, no se han tomado acciones disciplinarias. Quizás suficiente reprimenda fue el haber sido eliminado del Masters 1000 de Montecarlo por un doble 6-3.