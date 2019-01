VER AQUÍ Manny Pacquiao vs. Adrien Broner EN VIVO vía Fox Action: Pelea desde Las Vegas EN DIRECTO

MANNY PACQUIAO | ADRIEN BRONER | TÍTULO AMB | FOX SPORTS PREMIUM | EN VIVO | ONLINE | PELEA | LIVE | STREAMING | Hoy desde Las Vegas, vía FOX Action, Manny Pacquiao y Adrien Broner buscan calentar la noche del sábado 19 de enero con boxeo de primera calidad. Una pelea para demostrar que PPV aún está vigente, como ha dicho 'Pacman' ("simplemente, no les han dado buenas peleas y ahora eso es lo que van a tener"). El duelo será el estelar en el Grand Garden Arena de Las Vegas, donde se pondrá en disputa el título de peso wélter de la AMB.

VIDEO | Manny Pacquiao vs Adrien Broner: revive el último nocaut del filipino.

Manny Pacquiao vs Adrien Broner: revive el último nocaut del filipino. (Getty Images/YouTube)

La cartelera dará inicio a las 21:00 horas (Perú) y podrás disfrutar de lo mejor información con la cartelera, estadísticas, fecha, horarios, canales de transmisión y las probabilidades de las casas de apuestas a través de la web de Depor.com.

Con 40 años, 1 mes y dos días de vida, Manny Pacquiao se vuelve a subir al ring para demostrar que sigue vigente en el deporte que lo volvió famoso en todo el mundo. Y lo hará ante un rival que dice está en la misma medida. El polémico Adrien Broner, apodado "The Problem", busca arrebatarle el cinturón al filipino en una pelea que se ha robado la atención de millones de fanáticos en todo el mundo.

Cartelera del Manny Pacquiao vs. Adrien Broner desde Las Vegas

Manny Pacquiao vs Adrien Broner (peso welter)

Rau'shee Warren vs Nordine Oubaali (peso gallo)

Badou Jack vs Marcus Browne (peso semipesado)

Jhack Tepora vs Hugo Ruiz (peso pluma)

George Kambosos Jr vs Rolando Chinea (peso ligero)

Desmond Jarmon vs Canton Miller (peso superpluma)

Destyne Butler vs TBC (peso welter)



¿Qué canales transmitirán la pelea entre Pacquiao vs Broner en vivo?

Perú: FOX Premium Action y FOX Play.

Argentina: FOX Action y FOX Play.

Chile: FOX Action y FOX Play.

México: FOX Action, FOX Play y TV Azteca (Diferido).

Colombia: FOX Action y FOX Play.

Ecuador: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Venezuela: FOX Action y FOX Play.

Paraguay: FOX Action y FOX Play.

Uruguay: FOX Action y FOX Play.

Bolivia: FOX Action y FOX Play.

Estados Unidos: Showtime PPV.

Australia: Main event.

Francia: Canal + Sports

Inglaterra (Reino Unido): ITV4, ITV Box Officee, ITV Hub y TV Player.

Filipinas: GNA Network, Cignal y Sky Sports.

Nueva Zelanda: Sky Arena.

Turquía: DMAX.





¿A qué hora transmitirán la pelea entre Pacquiao vs Broner en el mundo?

Perú: 9.00 pm.

Brasil: 12:00 am. (20 de enero)

Estados Unidos: 9:00 pm.

España: 3:00 a.m. (20 de enero)

México: 8:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Nicaragua: 8:00 pm.



Pacquiao vs. Broner: ¿qué dicen las casas de apuestas?

Los especialistas en apuestas de boxeo han adelantado que el resultado más probable es que Pacquiao se lleve un triungo ante Broner por decisión de los jueces. Pacquiao paga apenas 2.8 por cada dólar apostado a su favor; es decir, si usted apuesta 100 dólares se estaría llevando 280 a sus bolsillos. Por su cuenta, una victoria del estadounidense paga hasta 230 dólares por cada 100 apostados.

Asimismo, también se puede apostar por si el ganador logra un nocaut, nocaut técnico, si llegan o no a los 11 rounds o si termina en empate. En el caso de las casas de apuestas en general, el promedio es similar: la victoria de Manny Pacquiao paga 1.4, el empate 21.0 y el triunfo de Adrien Broner 3.25.