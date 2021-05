Disputará una nueva semifinal de la Liga Nacional defendiendo los colores de Alianza Lima. Shiamara Almeida, armadora titular del sexteto íntimo, ofrece detalles de cómo se están preparando las chicas para estos encuentros, además de la convivencia con las chicas y de lo unidas que están por un mismo objetivo.

¿Cómo calificas el rendimiento de Alianza Lima en las dos primeras etapas del torneo?

Hemos hecho un buen trabajo en lo que va de la Liga Nacional. Hay una mejora en lo individual y en lo colectivo, por lo que los errores que cometíamos por partido han disminuido. Nos hemos conocido más tanto dentro y fuera de la cancha, lo cual es importante para ir logrando los objetivos propuestos. En el aspecto deportivo estamos haciendo un gran trabajo, entrenando a conciencia y muy concentradas, cumpliendo cada vez más las indicaciones del entrenador.

Se viene la serie contra Circolo Sportivo Italiano…

Hasta antes de la llegada de Maguilaura Frías solo habíamos perdido un partido, justamente contra Circolo Sportivo Italiano, nuestro próximo rival, el cual tampoco contaba con su refuerzo extranjero. Por esa razón, la serie que vamos a jugar será bastante interesante.

¿Qué tal la convivencia del grupo?

El grupo está bien. No es fácil poder convivir tanto, esta es una temporada larga, ya que el equipo base está desde el año pasado. Tenemos temperamentos fuertes en el equipo, cada una de nosotras es una líder. Por ejemplo, hay chicas que hablan más, otras que lo demuestran en el campo. Todo esto nos une con un solo objetivo, que es campeonar, y esto es lo más importante.

Alianza Lima ha demostrado en el torneo que sabe afrontar situaciones difíciles…

Lo hemos demostrado. Voltear los partidos (sucedió contra Jaamsa en dos ocasiones) nos demuestra que podemos sacar partidos adelante. Si bien no empezamos bien los dos primeros sets en ambos partidos, nuestro espíritu y las ganas de ganar nunca se redujeron y eso fue importante para imponernos en los dos encuentros. Igual esos partidos nos dejaron la enseñanza de que no debemos esperar dos sets para recién ponernos a jugar.

¿En qué momento estás de tu carrera deportiva?

Estoy llegando a un nivel de maduración como armadora; sin embargo, siento que aún me falta más. Estoy iniciando este proceso para consolidarme como la armadora que quiero llegar a ser, pero aún me falta más experiencia. Me gustaría tener más oportunidades en la selección y aprender más. Mucho tiene que ver el nivel que yo pueda mostrar en mi club con cómo me desarrolle en la selección. También he crecido como la líder que quisiera ser para el equipo, pero tengo que aprender más.

Ya llevas varios años en Alianza Lima…

Llegué finalizando el 2016, esta es mi quinta temporada en Alianza Lima. Luego de jugar muchos años en Sporting Cristal, decidí jugar en Alianza porque ya era mi momento y necesitaba nuevos retos. Además, en Alianza jugaba mi mejor amiga, Coraima Gómez, y este también fue un factor importante para llegar. Desde que llegué aquí, Carlos Aparicio y todas las chicas me apoyaron. He crecido mucho en Alianza, estoy muy feliz de estar aquí.