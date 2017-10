Ángela Leyva: "Estar en Brasil me permitirá jugar con campeonas olímpicas y aplicar lo aprendido en la selección"

Diez días le cambiaron la vida a Ángela Leyva. En 2013, salió del Perú siendo una promesa del vóley y regresó como la mejor opuesta del Mundial de Menores. La gente coreaba su nombre y la llamaban la futura estrella de las ‘matadoras’. No se equivocaron. Ahora, con 20 años, es la primera de esa ‘promo’ que jugará en un equipo extranjero.



Después de largas negociaciones, San Martín accedió a prestar a ‘Angelita’ a Volei Nestlé, el actual campeón del Torneo Paulista de Brasil. De la mano de Luizomar de Moura, técnico de la ‘sele’ y también del club brasileño, jugará en la mejor liga del continente.



¿Por qué decidiste ir a Brasil?

Es una gran oportunidad y creo que llegó en el momento adecuado. Podré jugar en una liga que tiene mucho nivel, junto a jugadoras olímpicas. Sé que voy a aprender mucho y podré aplicarlo en la selección.



¿Cuánto influyó Luizomar en tu decisión?

Mucho, porque él siempre quiere lo mejor para mí. Desde que llegó, he mejorado dentro de la cancha y también a nivel personal. Lo considero parte de mi familia, en especial ahora porque compartiremos equipo.



¿Qué te han dicho tus compañeras de la selección?

Siempre han tenido una palabra increíble conmigo: "Que te vaya súper bien", "Te deseo bendiciones y éxitos". Siempre me desean lo mejor. Nos pusimos a llorar cuando terminó el ciclo con la selección. Fue increíble, nunca había pasado eso.



¿Ya has hablado con tus próximas compañeras?

He estado en comunicación con Lorenne Teixeira, quien es opuesta como yo. Me dijo que están entusiasmadas por mi llegada y que me harán una bonita bienvenida. Además, que no me preocupe porque allá ya tengo amigas.



¿Cuál crees que vaya a ser el reto más grande?

Estar lejos de mi familia. Mi mamá es lo más importante en mi vida, pero estaremos cerca. En cualquier momento puede ir a visitarme. Además, sé que allá hay muchos peruanos y su aliento me hará sentir como si estuviese en casa.