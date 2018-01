Ángela Leyva: "Me quiero quedar en Brasil para seguir mejorando mi nivel"

Hace dos meses, Ángela Leyva cambió de equipo y hasta de idioma. Estaba a pocos días de cumplir 21 años cuando apostó todo por una nueva vida en el extranjero, y es evidente que la decisión fue la mejor.



Con su nuevo equipo en Brasil, Volei Nestlé, ‘Angelita’ ha sabido resaltar en una de las ligas más competitivas del mundo. Pero no quiere que sea solo una experiencia, sino que se convierta un estilo de vida.



¿Cómo evalúas tu 2017?

Fue un año lleno de bendiciones para mí. Siempre me puse como meta jugar en el extranjero y ahora, que está sucediendo, es muy emocionante.



¿Cómo te estás adaptando al equipo?

Comparto con gente linda que siempre está apoyándome. Son grandes deportistas, campeonas olímpicas, y estoy aprendiendo mucho de ellas.



Angela Leyva (Difusión)

¿Crees que estás en un nivel más competitivo?

No lo creo: estoy segura. Al principio me costó porque es una liga más exigente, pero ahora ya me siento cómoda.



¿Sientes que has progresado mucho en estos dos meses?

Sí. He tenido la suerte de ser titular en varios partidos. Y en el último encuentro del año gané el premio a la mejor jugadora. Las cosas están saliendo como las tenía planeadas.



¿Cuáles son tus metas para este año?

Poder jugar la fase final de la Superliga y quedarme en Brasil (está a préstamo hasta el final de la liga). Y si no puedo seguir en mi equipo, emigrar a otra liga.



¿Tienes alguna cábala?

Ninguna. Lo que yo hago es ‘chambear’ duro y confiar en Dios. Él me trajo hasta aquí.