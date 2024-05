Después de más de treinta años buscando la gloria, Alianza Lima levantó el título de la Liga Nacional Superior de Vóley 2023-24 tras superar en la definición a la Universidad San Martín de Porres. En aquella consecución, Esmeralda Sánchez no solo fue la capitana de las blanquiazules, sino un elemento clave dentro del plantel y una de las mejores jugadores. En ese sentido, sus recientes declaraciones ligadas a la Selección Peruana de Vóley han generado mucha polémica, teniendo una inmediata respuesta de Cecilia Tait.

Todo comenzó cuando en una entrevista con el programa Retirados, Sánchez habló sobre su pasado en la ‘Bicolor’ y por qué existe la posibilidad de que se niegue a pertenecer al equipo ante un futuro llamado, especialmente ahora que empezará un nuevo proceso de la mano del entrenador brasileño Antonio Rizola. Asimismo, la voleibolista de las íntimas sostuvo que en su momento no valoraron el esfuerzo que hicieron las que fueron citadas y eso la hace dudar.

“No sé si vaya aceptar selección ese año por todas las cosas que hemos vivido todo este tiempo. Siento que no nos valoran lo suficiente para estar ahí. Ahora último nos pagaron con ropa. Entonces, un 99% de mi respuesta si me convocan o no es un no, más allá de representar a mi selección, quién no quiere, pero cómo se están dando las cosas. Nadie sabe lo que nosotras vivimos, fue muy duro, habían momentos que no teníamos ni agua”, reveló.

En esa misma línea, Esmeralda Sánchez explicó que le gustaría tomarse un tiempo para pasarla con su familia, algo que le sería imposible si decide sumarse a la Selección Peruana de Vóley, por el tiempo que demandan los entrenamientos y el trabajo duro de representar a su país. “Muchas veces se nos han faltado el respeto, lo estoy tomando como que puede ser un año donde me dé mis vacaciones para pasarla con mi familia y amigos. Estar en selección es 24/7, no tienes vida”, puntualizó.

Del otro lado, Cecilia Tait salió al frente y no se guardó nada cuando fue consultada sobre las afirmaciones de la jugadora de Alianza Lima. La ‘Zurda de Oro’, una leyenda viva del vóley nacional, criticó su posición alegando que en sus tiempos las carencias fueron aún peores y pese eso supieron llevar la bandera de Perú a lo más alto de este deporte a nivel mundial. Recordemos que también excongresista salió cuatro veces campeona sudamericana con la Selección Mayor, además de llevarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988.

“Borrón y cuenta nueva no me parece. Yo creo que primero ella gana, trae medallas y después puede opinar de esa naturaleza. Nosotras no teníamos ni zapatillas, horrible comparación. Ella tiene un sueldo y muy buen sueldo, qué pena que si es convocada, rechace”, sostuvo Tait en una entrevista con La Cátedra Deportes.

Asimismo, la exvoleibolista que llegó a jugar en países como Italia, Alemania y Japón, agregó que le pedirá al Ministerio de Educación que emita la resolución técnica de la Ley 28036, la cual sanciona a las jugadoras que rechacen a la Selección Peruana de Vóley. “Quiero decirle a la señorita que la Ley 28036, ahora que ha sido modificada, dice la que no vista la casaquilla peruana será sancionada y creo que le voy a pedir al Ministerio de Educación para que ya lo saque la resolución técnica para que se pueda aplicar”, sentenció.





