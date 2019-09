En el recuerdo: el legado que le dejó Man Bok Park al vóley peruano

"Recuerdo que en Seúl 88 solo las doce jugadoras recibieron medallas de plata porque para el entrenador no había, así es el reglamento. Entonces al regresar a la villa, todas las chicas se sacaron sus medallas y me las pusieron". Ese es un de los recuerdos más alegres que tenía Man Bok Park , quien falleció hoy a los 83 años, pero no dejará de ser recordado como el gran artífice de los años más gloriosos del vóley peruano.



Bajo la dirección del técnico coreano, desde 1974, jugadoras como Cecilia Tait, Gabriela Pérez del Solar, Natalia Málaga, Rosa García, Cenaida Uribe, Denisse Fajardo, entre otras, se convirtieron en grandes leyendas , sobre todo, por protagonizar aquel subcampeonato en los Juegos Olímpicos Seúl 1988.

Man Bok Park falleció a los 86 años El equipo de la Selección Peruana de Vóley en los años 80.

A 31 años de una campaña histórica



Un 29 de setiembre de 1988, todo el Perú se despertó muy temprano para poder ver la final de vóley femenino en los Juegos Olímpicos Seúl 8 8. El sexteto bicolor venía como favorito tras vencer a Brasil (3-0), China (3-2), Estados Unidos (3-2) y Japón (3-2) y estaba muy cerca de lograr la medalla de oro bajo al mando de Man Bok Park

Perú y Unión Soviética protagonizaron un encuentro emotivo, en el que la bicolor logró superar a su rival en los dos primeros sets. Sin embargo, a un paso para poder tocar la gloria, los nervios jugaron en contra. Primero, llegó el empate 2-2 y en el quinto y último set Unión Sovietica pudo remontar un 12-6 a 17-15 llevándose la medalla de oro y dejando a la blanquirroja en en segundo puesto que sabía a poco.

Man Bok Park falleció a los 86 años El recibimiento a las medallistas de plata en Seúl 88.

"Lloré, pero frente a las chicas no. Desde que comencé en el voleibol era la primera vez que lloré en ese partido, las chicas tambipen lloraron todo el camino a la villa, mi hija también lloraba, todos los dirigentes, la gente lloraba. Teníamos la medalla de oro, haríamos historia, que pena la medalla de plata", reveló el entrenador al programa Pregón Deportivo.

La agenda de Mank Bok Park



A aquella entrevista, Park llegó con una curiosa agenda en la mano. Habían pasado ya diez años desde la medalla de plata, pero en esas páginas aún guardaba todos los detalles: partidos, resultados y hasta pensamientos de antes, durante y después de cada enfrentamiento.

"Aquí, como escribo primero, me parece que ese Dios no es para nosotros, no ayudó para nosotros. Segundo, esas chicas en todos los partidos, cinco sets, cinco sets, entonces se han cansado demasiado, ese es el segundo motivo por el que no ganamos, así escribí".

Man Bok Park falleció a los 86 años El surcoreano Man Bok Park falleció a los 83 años de edad,

Y luego de una pausa siguió leyendo: "También puse: me parece que está chance nunca más viene a mí, nunca más viene, que pena mi vida de voleibol".

La disciplina, su primera exigencia



Man Bok Park también es recordado como un entrenador polémico por la férrea disciplina impuesta al equipo , sin embargo, son sus propias jugadoras las que reconocen que la mano dura fue un punto de quiebre para conseguir dejar huella en la historia del voleibol.



“Mr. Park fue una persona disciplinada, exigente y rigurosa, muy correcto. Malo jamás. Quizás cuando tienes 18 años piensas que es una mala persona porque te hace correr cinco vueltas al Estadio Nacional, pero no es así. Yo agradezco a Mr. Park por haberme dado esa formación", explicó Gaby Pérez del Solar.

"Orgullosa de lo que nos enseñaste y feliz de poder acompañar en este momento a Mr. Park!", escribió Natalia Málaga en su red social en 2016, cuando el entrenador ingresó al Salón de la Fama de Vóley Mundial.



Man Bok Park falleció a los 86 años El reencuentro de Man Bok Park con las voleibolistas de Seúl 88.

Con la selección peruana, Man Bok Park también fue subcampeón del Mundial Juvenil de México 1981 y subcampeón del Mundial de Perú 1982, entre otros. Y nunca se desligó porque años más tarde se convirtió en una especie de asesor deportivo para las diferentes categorías de la Federación Peruana de Vóley, aunque, eso sí, no se volvió a ese lugar en el que nos dejó.



"Ahora ya no es como antes, yo tenía mano dura, en cambio ahora la indisciplina es muy fuerte. Primero, siempre es el problema con la hora, el peruano llega tarde. Luego, al entrar al campo, el entrenamiento debe ser muy fuerte, así duela, no importa. Pero ahora se quejan", explicó hace poco.



Es con esta historia que Man Bok Parak nos dejó un legado, un ejemplo para el futuro a base de disciplina y logros históricos, una generación de oro que no olvidaremos nunca.

Man Bok Park falleció a los 86 años La Selección Peruana en los Juegos Olímpícos de Seúl 88.

► "Fue como mi padre para mí": el emotivo mensaje de Cenaida Uribe tras la muerte de Man Bok Park

► Más que merecido, maestro: el día que Man Bok Park entró al Salón de la Fama del Vóley [VIDEO]

► ¡Hasta siempre, 'Mister Park'! El país lamenta la muerte del mítico entrenador de la selección peruana de vóley

► ¡Gran amor por la bicolor! El último mensaje de Man Bok Park sobre la realidad del vóley peruano