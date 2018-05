El cambio de Luizomar de Moura a Carlos Aparicio ha afectado a la selección peruana de vóley , en especial por la ausencia de varias jugadoras conocidas. Natalia Málaga se dio cuenta de ello y decidió pronunciarse mediante su cuenta de Twitter .



Uno de los seguidores en Twitter de Natalia Málaga , extécnico de la selección peruana, le preguntó sobre la falta de jugadoras de la promoción de Ángela Leyva en el equipo que actualmente está disputando el Clasificatorio Sudamericano al Challenger Cup. Y no dudó en responder sin pelos en la lengua.



"Lo vas a entender (las ausencias) cuando las que no están se dejen de engreimientos y acepten la convocatoria de cualquier entrenador. Mucha vaina, todas tiene lesiones pero no es para dejar de jugar por tu selección", fue el mensaje de Natalia Málaga .



Dicho equipo no tiene a Leslie y Ángela Leyva en su filas pues ambas terminaron la temporada de la Liga Nacional con lesiones musculares. Andrea Urrutia, Mirtha Uribe y Alexandra Muñoz son otras de las ausentes.



Carlos Aparicio llegó al mando del equipo de mayores en abril pasado. Su predecesor, el brasileño Luizomar de Moura, tenía planeado quedarse hasta el 2020, pero la Federación decidió remplazarlo por el técnico de Alianza Lima.



