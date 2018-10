Sin mundial: Perú cayó 3-1 ante Brasil en el Manuel Bonilla y es eliminado del Sudamericano Sub 20 Por las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 20, Perú cayó en un peleado encuentro ante Brasil y no clasificó al mundial de la categoría.

Perú cayó ante Brasil en semifinales del Sudamericano Sub 20 de Vóley y no logró cupo al Mundial de la categoría. (Foto: @FPVPE) Perú cayó ante Brasil en semifinales del Sudamericano Sub 20 de Vóley y no logró cupo al Mundial de la categoría. (Foto: @FPVPE)