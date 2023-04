Hace dos semanas, el equipo crema de vóley logró el ascenso a la Liga Nacional Superior de Vóley luego de vencer a Molivoleibol por 3-0 en el cuadrangular final de la Liga Intermedia. Así, la ‘U’ volverá a la LNSV luego de 12 años. En 2010, una sanción por la agresión de uno de sus hinchas a aficionados de Alianza Lima le costó ser retiradas del torneo y al año siguiente iniciaron desde cero su camino.

Jugaron la Liga Distrital, luego el año pasado subieron a la Liga Intermedia y para este 2023 el objetivo era volver a Primera y lo consiguieron, con un equipo conformado por nombres importantes como Heidi Gronerth, Coraima Gómez, Jessica Tejada, Izaboth Bravo, entre otras. Justamente, Gronerth, capitana del equipo, conversó con Depor para dar detalles de lo que fue el ansiado ascenso.

¿Cuáles fueron las emociones luego del partido?

Súper contenta, agradecida a la institución que nos ha apoyado desde el primer día, que ha apostado por nosotras. Obviamente el sacrificio que hemos conseguido durante estos dos meses se ha visto reflejado con la victoria, con el ascenso. Fue un partido complicado contra Molivoleibol. Si bien nadie nos tenía como favoritas, nosotras seguimos trabajando duro, parejo, mejorando nuestras deficiencias para poder sacar adelante el partido

Como capitana del equipo, ¿qué le decías a tus compañeras a la hora de afrontar una definición como esta?

Yo creo que no ha sido cosa de un día ni de dos, ha sido un trabajo de todos los días, había que mejorar mucho la perspectiva de alguna de las chicas, algunas que ya venían hace bastante tiempo con esta mochila de 12 años, de no poder ascender, que son forjadoras del club. En el partido, les dije que hay que tener garra, fuerza y paciencia, porque a veces nosotras con la desesperación, con el anhelo, con las ansias de querer ganar. cometemos errores y pensamos que al hacer un punto ya ganamos los tres sets. Entonces siempre era trabajo de hormiga, seguir insistiendo, insistiendo hasta ganar los tres sets.

¿Cuánto influyó el tema mental en este partido?

Al ser un equipo joven, en teoría, joven lo digo porque no teníamos mucho tiempo entrenando, empezamos a entrenar en enero. Si bien teníamos jugadoras de trayectoria, de experiencia y también chiquitas que estaban con muchos anhelos de ganar, hemos venido trabajando básicamente en el carácter desde cada una de ellas. Todas buscábamos ganar, pero para poder engranar esa idea es un poco complicado, ha ayudado también personas externas como un coaching para nosotros poder mentalizar. ese trabajo, ese entrenamiento invisible. También ayudó muchísimo. el profesor que siempre nos dio la confianza, pero hemos ido paso a paso, trabajando como hormigas y nosotras sabíamos que no iba a ser fácil, pero como les decía a las chicas, nosotros no somos cualquier club, somos una institución. Te lo digo desde mi experiencia, porque yo he representado diferentes clubes. pero pesa distinto un club que una institución, sobre todo como es la U. En mi cabeza no estaba jugar una revalidación ni en la cabeza de nadie.

Cuando comenzaron a entrenar en enero, el objetivo era ese lograr el ascenso o se convirtió en un objetivo con el pasar de los partidos….

Nos hemos juntado para ascender. Al inicio, no sabía quiénes estaban, yo llegué y no había nadie. Después pregunté quién estaba de armadora. Yo la traje a Jéssica [Tejada], y así llegó Coraima, Izabot. Entonces todo se fue armando poco a poco. El objetivo básicamente era ascender, ¿cómo? No lo sabíamos, pero teníamos que ascender. Ese era el objetivo. Obviamente, a raíz de los entrenamientos, de los partidos, de las críticas y muchas veces hasta de burlas que nosotros escuchábamos, eso era lo que a nosotras nos llenaba de energía y poder, quizás, buscar tapar bocas, porque sabíamos la calidad de jugadoras que éramos, pero como nos decía el profesor, no busquen llegar a su 100% de lo que jugaban hace dos, tres años o hace cinco años atrás, porque no lo vamos a lograr, es imposible. Para eso se necesita preparación, se necesita tiempo. Entonces, busquemos llegar en óptimas condiciones y poder sacar lo mejor de cada una. Y en base a eso, buscar el ascenso.

Se formó un grupo muy interesante entre experiencia y juventud…

La verdad que no es fácil formar un equipo, por más que tengas jugadoras de experiencia, jugadoras con juventud, o quizás muchas estrellas o ninguna estrella, es difícil poder formar un equipo, pero como le dije al profesor, a mí me gusta mucho el grupo que se ha formado. Y se los decía a las chicas, porque puede haber mil estrellas, pero si no se llega a formar ese engranaje, a generar un equipo, no vamos a llegar a ningún lado. Yo les decía ‘quiero saber que cuando yo ataque, voy a tener a alguien atrás mío respaldándome con un bloqueo, o un contrabloqueo. Nos ha tocado un grupo humano espectacular, son chicas humildes. Por ejemplo, Coraima que, a pesar de haber estado en selección, haber en un club grande, ser una de las mejores en Liga Nacional, venía y preguntaba ‘¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no me está saliendo esto?’, o aceptar una gritada y ella decir simplemente, ‘ok’. En el caso de las pequeñas, también poder escuchar atentamente las indicaciones que a veces uno podría decirles. Fue un grupo humano muy bonito y espero que siga así.

La U volverá a jugar la Liga Nacional después de más de 10 años y luego de pasar una reestructuración como tal desde la Liga Distrital hasta el ascenso...

Volvió de entre las cenizas, como el ave Fénix. Ahora, este un proyecto nuevo, estar en primera ya es otra categoría. La directiva tiene que ponerse las pilas, porque es otro torneo, pero nosotras igual estamos a la expectativa de poder ayudar en lo que se pueda.

Después te cuánto tiempo te va a volver a tocar jugar la Liga Nacional?

Yo primera no juego hace siete años, yo me retiré porque ya tenía que darle prioridad al tema laboral y ver un poco más el tema familiar, pero nunca me desligué del deporte, siempre estuve entrenando hasta que el profesor me llamó para para jugar.

¿Qué te dice el cuerpo? ¿Vamos a verte con la ‘U’ en la LNSV?

Bueno, eso todavía no lo podemos decir, porque en realidad ya es una decisión también de la directiva, es algo que lo tienen que manejar ellos, pero cuerpo hay todavía.

La ‘U’ estará en la LNSV y volverán a verse los clásicos en el vóley con Alianza…

Sí, definitivamente es bonito. Es emocionante para la hinchada de ambos clubes, de poder ver a los equipos de sus amores. Obviamente, lo que se busca siempre es que, como es un deporte familiar, haya bastante paz. No caer en los mismos errores de los que nos han dejado más de 10 años sin poder jugar. La idea es poder dar un bonito espectáculo.

Si bien Alianza lucha por el título y la ‘U’ recién vuelve a Primera, ¿podría darse que le ganen el clásico?

Todo puede pasar en la cancha. La gente puede decir, puede hablar, yo tengo más, menos, no. En realidad, en el partido, en el campo se ve todo. Cada jugadora se prepara, entrena. porque quiere ganar, no buscan perder con ningún equipo y mucho más si hay un clásico.

La ‘U’ con juventud

Para la campaña del ascenso, la ‘U’ no solo contó con nombres de experiencia como Heidi Gronerth, Coraima Gómez, Jessica Tejada, entre otras, también apostó por nuevos valores, como Angélica Bustamante de 21 años. La chiclayana también fue parte importante del cuadro merengue y sobre todo vivió de manera especial el momento del ascenso, pues vive en el Lolo y se identifica con la crema.

¿Cómo así llegas la ‘U’?

Yo estoy aquí de los 17. No exactamente viviendo en el Lolo, pero sí tuve la oportunidad de poder jugar aquí en el Universitario a los 17. Comencé jugando juveniles y mayores, porque aproveché esa etapa que me quedaba un año de juveniles. Viviendo en el Lolo recién estoy este año, ya que antes tenía un cuarto con una compañera por universidad, ya que también me daba beneficio por el deporte. Llegó pandemia y tuve que regresarme Con la ‘U’ estoy desde la Liga de Lima apoyando. Cuando fuimos a jugar la final en Huacho para subir a la Liga Intermedia. Ha sido toda una experiencia muy linda, la verdad, que es muy gratificante después de tantos años. Primero estar en un equipo de Liga, de Lima, luego subir a Intermedia y llegar otra vez a participar con ellas y llegar a ascender a Primera, es una emoción tan

¿Cómo así se da tu llegada a la capital?

Bueno, llegué a Lima por una propuesta de universidad que me dio el entrenador de la César Vallejo. Me dieron el beneficio de beca en la universidad y llegué aquí a Lima a participar en el campeonato. Luego conocí a una amiga ligada a Universitario de Deportes, y me quedé acá porque me apoyaron bastante desde un comienzo.

Has estado muy ligada al club y seguiste su paso por la liga distrital y ahora el ascenso a Primera, ¿cómo te sientes por lo vivido?

Yo estoy muy feliz, la verdad. Creo que llegué con ese pensamiento de llegar al equipo, quedarme y subir de frente porque es muy gratificante como persona, como deportista estar en un equipo de hace años. Haber participado en una tercera división, se podría decir, subir a segunda y luego llegar a volver a jugar a ese mismo equipo y llegar a Primera. Es un objetivo bien puesto de cada deportista y llegar a la máxima división que es la Liga Nacional Superior, es muy bueno eso.

Las expectativas por jugar por primera vez la Liga Nacional Superior de Vóley?

Bueno, en la Liga creo que hay bastante competitividad entre las chicas, las deportistas. Se trata de esforzarnos a un 200% porque creo que si queremos llegar a un buen objetivo que es estar entre los primeros. seis puestos, tenemos que esforzarnos bastante en lo que es trabajo físico, psicológico.

