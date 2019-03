¡Qué tal hazaña! Circolo regresa a una final de Liga Nacional de Vóley luego de 11 años

Luego de once años el Circolo Sportivo Italiano regresa a una final de la Liga, luego de vencer en el partido de vuelta por 3 sets a 1 a la Universidad César Vallejo (UCV). Las ‘azurris’ se consagraron campeones de la temporada 2008 de la mano de Teddy Riera cuando vencieron a Géminis de Comas.

Un inicio letal el que desplegó la Universidad César Vallejo (UCV) en el primer set. El conjunto ‘azzurri’ no encontraba respuestas en defensa ni en recepción, lució incluso un mal saque y los errores no forzados fueron aprovechados por su rival. Andrea Ampuero guió el paso de Vallejo junto a Simone Scherer, Keith Meneses y Miryec Muñoz. El equipo dirigido por Carlos Rivero fue contundente y ganó el primer parcial con pizarra de 25-8, en 20 minutos de juego.

El segundo set comenzaba con UCV llevando nuevamente las riendas del juego. Vallejo ganó el primer tiempo técnico por 8 a 5, manteniendo su dominio en ataque. Las dirigidas por Walter Lung reaccionaban en el segundo parcial, se ponían 10 a 10 gracias a la defensa de Assad Westermann y a la ofensiva de Sandra Ostos. El equipo de Pueblo Libre se mostraba mejor en ofensiva. A pesar de la mejoría del Circolo, UCV se llevó el segundo tiempo técnico por ser más preciso (16-14/TT S2). El sexteto ‘azurri’ se motivaba, y mejoraba en defensa, Camila Hiruela y Sandra Ostos comenzaba a levantar a su equipo con puntos determinantes. Circolo se llevaba un magnífico set (25-20), en 28 minutos de juego, metiéndose nuevamente en el encuentro.

Circolo Sportivo Italiano (CSI) quería mantener el nivel mostrado en el set anterior. Yujhamy Mosquera también comenzaba a ser importante con su despliegue ofensivo. El liderazgo de Elena Keldibekova era relevante. Las ‘azzurris’ se ponían arroba 8-3 en el primer tiempo técnico del set. Las pupilas e Walter Lung dominaban las acciones con mejor precisión que sus rivales –todo se revirtió -, con una mejor defensa y recepción que posibilitaba la ventaja en el marcador.

Circolo se fue al descanso técnico con marcador de 16 a 12, evidenciando mejor eficacia. Un set donde UCV se llenó de errores, y Circolo estuvo más certero manteniendo la ventaja de cinco puntos de diferencia: el conjunto de Pueblo Libre se llevó el parcial por 25-20 en 28 minutos de juego.

Camila Hiruela hacía estallar el Bonilla con el primer punto del cuarto set, manteniendo el buen momento de su equipo. Circolo se ponía arriba 8 a 4 en el primer tiempo técnico afianzando su superioridad. Amabilie koester y Andrea Ampuero se reactivaban para no perder la brújula. Las ‘azzurris’ nuevamente ponían ventaja de cinco 14-9, gracias a la buena defensa de Ariana Arciniega. UCV no encontraba respuesta, Circolo se ponía 20 a 11 y hacía presagiar al finalista de la temporada. Simone Scherer fallaba un remate cruzado cuando el marcador iba 23 a 15. Walter Lung pedía tiempo cuando la pizarra marcaba 23-17, no quería permitir por ningún medio que su rival continúe acercándose.

La máxima anotadora del partido fue Amabilie Koester (UCV) con 20 unidades, seguida por la argentina Camila Hiruela (CSI) que anidó 18 puntos para su equipo. Sandra Ostos (CSI) consiguió 17 puntos y Assad Westermann (CSI) logró 13.

"Como dice Camila Hiruela, si no se sufre no es Circolo. Tenemos que tomarlo todo con calma, ahora tenemos que iniciar un nuevo proceso y prepararlo. Las chicas se merecen esto porque han venido trabajando duro, y ahí están los frutos. Solo hay que dedicárselo al Circolo, a toda la gente que nos vino a apoyar. Después de tiempo este equipo jugará una final, y que bonito que la gente vuelva a confiar”, expresó Walter Lung técnico del Circolo Sportivo Italiano.

