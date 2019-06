¡Todo listo! La Copa Challenger 2019 de vóley arranca esté miércoles en el Coliseo Manuel Bonilla

Perú debutará este miércoles 26 de junio contra el sexteto de Croacia, inaugurándose de esta manera la 'Era Hervás'. Todo ello en el marco de la Copa Challenger 2019, evento que se llevará a cabo en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores del 26 al 30 de junio.

Perú integra el Grupo A junto a República Checa y Croacia, mientras en el Grupo B participan Argentina, Chinese Taipei y Canadá. Esta competencia otorga un boleto a la Liga de Naciones 2020.

En conferencia de prensa llevada a cabo en el Hotel Los Delfines de San Isidro, el profesor Francisco Hervás -entrenador de nuestra selección de vóley absoluta- explicó que los rivales que nuestra selección de Voleibol tiene son muy complicados, pero que las chicas dejarán todo su sudor en la cancha para tratar de llevarse una medalla.

"La Copa Challenger nos va a venir bien para seguir adquiriendo ritmo de competición y trabajar contra equipos de buen nivel que nos ayuden a crecer; ese es el planteamiento que nos hemos propuesto para esta primera cita oficial de la selección. Nos enfrentamos a rivales duros que nos exigirán, pero eso precisamente es parte de la preparación que nos hemos impuesto, y entra dentro del plan de trabajo del equipo para citas posteriores", aseguró Francisco Hervás, técnico de la selección peruana.

A la conferencia de prensa asistieron los señores Emerson Alegra, directivo de la Federación Peruana de Voleibol ( FPV), Diego Soler, delegado Técnico de la Federación Internacional (FIVB), Francisco Hervás, Jefe de la Unidad Técnica de la FPV, Vanessa Palacios y Karla Ortiz, capitanas del seleccionado.

Es importante recordar que la edición anterior de este torneo también se realizó en nuestro país, teniendo como escenario principal el Coliseo Eduardo Dibós, contienda en la cual Bulgaria se coronó campeón del certamen.

Fixture

Miércoles 26

17:00 hrs. Argentina vs. Chinese Taipei

20:00 hrs. Perú vs. Croacia



Jueves 27

17:00 hrs. Canadá vs. Chinese Taipei

20:00 hrs. Rep. Checa vs. Croacia



Viernes 28

17:00 hrs. Argentina vs. Canadá

20:00 hrs. pm Perú vs. Rep. Checa



Sábado 29

17::00 hrs. 1A vs. 2B

20:00 hrs. 1B vs. 2A



Domingo 30

16:00 hrs. Perdedor SF 1 vs. Perdedor SF 2

19:00 hrs. Ganador SF 1 vs. Ganador SF 2

Precio de entradas

La gran novedad para este certamen que organiza la Federación Peruana de Voleibol (FPV) avalada por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), es que las entradas puestas a disposición del público se venderán a precios populares, en un certamen que brindará a la afición local la posibilidad de ver el estreno oficial de la selección dirigida por Francisco Hervás.

Precios (primera ronda)

Populares 10 soles

Preferencial 30 soles



Precios (semifinal y final)

Populares 20 soles

Preferencial 40 soles

