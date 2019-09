Perú vs. Argentina EN VIVO: se enfrentan en octavos de final del Mundial Femenino de Voleibol Sub 18 Egipto

Perú vs. Argentina EN VIVO : se enfrentan en octavos de final del Mundial de Vóley Sub 18, que se viene disputando en El Cairo, Egipto. La transmisión estará a cargo de la cuenta de YouTube de la medallista olímpica y entrenadora del equipo Natalia Málaga desde las 5:30 a.m. (hora peruana).

Las ' matadorcitas' llegan a este encuentro tras ubicarse segundas en la Serie D de la fase de grupos, en donde vencieron con contundencia a la República Democrática del Congo y a Turquía, en ambos casos por 3-0.

Sin embargo, la selección nacional cayó ante Japón por 3-1 y ante Bulgaria por 3-2. De todas maneras, sus dos victorias y los partidos peleados que tuvieron ante las niponas y las búlgaras, le permitieron a Perú avanzar a la fase de octavos.

Por su parte, las argentinas quedaron terceras en la Serie C. Al igual que Perú, ganaron dos encuentros: ante Belarus por 3-2 y ante Thailand por 3-0. No pudieron ni con el conjunto rumano ni con el equipo ruso. Se viene un partidazo entre ambas selecciones latinoamericanas.

En esta edición del Mundial Sub 18, Perú luchará por mejorar la cuarta casilla obtenida en 1993 y 2013, y de esta manera llevar al país al primer lugar del podio que actualmente ocupa la selección italiana.

El equipo rojiblanco, dirigido por Natalia Málaga, está integrado por las opuestas Thaisa Mc Leod y Camila Pérez, las atacantes puntas Janelly Ceopa y Antuanett Arteaga, la central María Fernanda López-Torres, la armadora Yadhira Anchante y la líbero Andrea Calderón.

