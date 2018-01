Diana Gonzales no seguirá al mando de la Federación Peruana de Vóley debido a una sanción puesta por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del IPD. La exvoleibolista está inhabilitada por cinco años para asumir cargos en el deporte nacional.



Mediante un documento oficial, se informó que Diana Gonzales incurrió en una falta en la documentación presentada al momento de su postulación. Al parecer, presentó documentos irregulares, además de haber accedido al cargo de presidenta de la FPV sin cumplir los requisitos necesarios.



Esto fue consecuencia de una denuncia presentada por Augusto Bravo Villarán, expresidente de la federación de vóley. Él señaló que no tenía cuatro años como mínimo de experiencia como dirigente nacional, no contaba con título universitario reconocido y tampoco fue deportista calificada nacional al no haber sido convocada a una selección de mayores.



Sin embargo, la exmatadorcita tiene 15 días para apelar el fallo. En ese tiempo tratará de regularizar su situación. De no lograrlo, se darían nuevas elecciones.



Diana Gonzales Esta es la resolución de la sanción de Diana Gonzales.