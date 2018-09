El coliseo Manuel Bonilla de Miraflores albergará del 16 al 21 de octubre el Sudamericano de vóley sub 20 , donde la selección peruana buscará su boleto al Mundial de la categoría que se jugará el próximo año en México.

Nueve países se darán cita en nuestra capital, pero solo dos podrán obtener el cupo para la cita mundialista. La selección peruana, dirigida por Marco Queiroga, se ubica en la Serie C, junto a Uruguay y el debutante Ecuador.



El poderoso Brasil encabezará el grupo A, el cual es completado por Colombia y Venezuela. Mientras que Argentina, Bolivia y Chile integrarán el grupo B.

En la primera etapa, los equipos jugarán del 16 al 18 de octubre bajo el sistema de todos contra todos dentro de su grupo. El viernes 19 se jugarán los cuartos de final, al día siguiente se jugarán las semifinales y el domingo 21 de octubre se disputará la medalla de oro.



Las entradas para el Sudamericano sub 20 estarán disponibles en Teleticket de Wong y Metro y en la boletería del coliseo Bonilla. Los precios serán 15 soles para el área general y 25 soles preferencial.



(ITEA Photo) (ITEA Photo)

Fixture Sudamericano de vóley sub 20:

Martes 16 de octubre:

15:00 Chile vs. Bolivia

17:00 Colombia vs. Venezuela

19:00 Uruguay vs. Ecuador



Miércoles 17 de octubre:

15:00 Argentina vs. Bolivia

17:00 Brasil vs. Venezuela

19:00 Perú vs. Ecuador



Jueves 18 de octubre:

15:00 Argentina vs. Chile

17:00 Brasil vs. Colombia

19:00 Perú vs. Uruguay



Viernes 19: Cuartos de final

Sábado 20: Semifinales

Domingo 21: Final