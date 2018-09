La selección peruana de vóley participará del 6 al 9 de setiembre en el Final Four sub 20 , torneo amistoso que se realizará en el coliseo Manuel Bonilla y servirá como preparación para el Sudamericano de la categoría.

Perú debutará este jueves ante Cuba, al día siguiente medirá fuerzas ante Argentina y el sábado cierra la primera etapa jugando contra República Dominicana. Todos los partidos de la bicolor se jugarán a las 7:00 pm. Los dos mejores equipos de la primera fase clasificarán a la final del torneo, la cual se jugará el domingo a las 8:00 pm.



"Francia fue una gran oportunidad porque me permitió trabajar durante 13 días con el equipo, pudimos ganar cuatro de cinco partidos. Llegamos más cohesionados como equipo para este Final Four, un torneo de mucho nivel que nos permite crecer y reforzar nuestro trabajo de cara al Sudamericano U20, donde nuestro objetivo es clasificar al Mundial", manifestó el entrenador de la selección juvenil, Marco Queiroga.



La primera edición del Final Four U20 Copa Gatorade se celebró en octubre de 2014 en nuestro país, y Perú se consagró campeón del torneo al vencer en la final a su par de Argentina por 3 sets a 1.

La gira de preparación

La selección sub 20 realizó del 29 de junio al 16 de julio una gira de preparación a Brasil donde disputaron partidos contra clubes de la Liga local, posteriormente del 6 al 10 de agosto participó junto a un grupo de la categoría mayores en un torneo amistoso contra la selección de Argentina.



Su preparación continuó con una gira a Francia, donde estuvieron del 24 de agosto al 03 de septiembre, tiempo durante el cual jugaron partidos amistosos contra la selección juvenil francesa y clubes de la Liga Femenina Mayores.



Tras participar en la II edición del Final Four sub 20, Perú jugará una serie de amistosos contra clubes de la Liga de Brasil que vendrán a Lima y finalmente del 15 al 22 de octubre competirán en el Sudamericano sub 20 que se celebrará en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores y que otorga dos cupos al Mundial de la categoría.