¡Saldrán a ganar! Selección peruana juvenil de vóley arrancará este viernes su participación en el Mundial Sub 20

La selección peruana juvenil de vóley llegará la noche de este miércoles a la ciudad de León, en la provincia mexicana de Guanajuato, donde afrontará del 12 al 21 de julio la XX edición del Mundial de Voleibol U20.

Perú está sembrado en el Grupo B de la competencia y debutará el viernes 12 a las 12:30 horas contra el campeón defensor y ganador de tres medallas de oro, China.

El sábado 13, jugará en el mismo horario contra el puesto número. 11 en el ranking mundial de la categoría, Egipto. Y el domingo 14, enfrentará al número 06 del ranking, Polonia.



La cita mundialista cuenta con la participación de 16 equipos que han sido divididos en 4 grupos. En el A está: México, USA, Italia y Cuba; en el C: Rusia, Turquía, Argentina y Serbia; y en el D: Japón, Brasil, República Dominicana y Ruanda.

El equipo dirigido por la medallista olímpica Natalia Málaga, llega al Mundial tras haber obtenido la medalla de bronce en la Copa Panamericana U20, y tener partidos de preparación contra República Dominicana y México.

"Por tercera vez tendré la oportunidad de defender los colores de mi país en un Mundial, y creo que llegamos con una muy buena preparación técnica y física; confiamos en poder alcanzar las metas propuestas. En el equipo hay 6 chicas que son de menores y que vienen de ganar el oro en la Copa Panamericana U18, aunque tenemos poco tiempo trabajando juntas, nos une el amor por lo que hacemos y el compromiso de dejar en alto al Perú", destacó la central peruana, Flavia Montes.

Perú acumula hasta ahora solo una medalla de plata obtenida en 1985, y en las ediciones de 1989 y 1993 logró ubicarse en la cuarta casilla.

La selección nacional está integrada por:

- Centrales: Flavia Montes, Yomhara Rivera, Giulia Montalbetti y Aixa Vigil.



- Armadoras: Yadhira Anchante y Carolina Takahashi



- Atacantes punta: Kiara Montes, Janelly Ceopa y Ariana Arciniega



- Opuestas: Claudia Palza y Camila Pérez.



- Libero: Andrea Calderón



Programación: partidos de Perú en el Mundial U20

- Viernes 12 a las 12:30 horas Perú vs. China



- Sábado 13 a las 12:30 horas Perú vs. Egipto



- Domingo 14 a las 12:30 horas Perú vs. Polonia

► ¡A meter patada! Asociación Internacional de Kickboxing realizará por primera vez un evento profesional en Perú este viernes



► Roger Federer vs. Rafael Nadal: revive la emoción de las tres finales que han disputado en Wimbledon



► ¡Extraordinarias! Así son las medallas que se entregarán en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos [FOTOS]



► ¡Se viste de amarillo! Giulio Ciccone es el nuevo líder del Tour de Francia tras la etapa 6 que ganó Dylan Teuns