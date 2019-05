¡Vamos, chicas! La selección de vóley sub 20 jugará la Copa Panamericana con miras al Mundial de México

Todo quedó listo para que este lunes 13 de mayo arranque la Copa Panamericana de vóley sub 20. La selección juvenil , dirigida por Natalia Málaga, formará parte del Grupo B y hará su debut este lunes ante Honduras (7:00 pm) en el Coliseo Manuel Bonilla.

"Este es un equipo que ha trabajado fuerte, que demostrará mucha competitividad, es lo que prometemos. Son chicas con disciplina y comprometidas con su selección. Esta Copa nos servirá de mucha preparación para nuestra gran meta, el Mundial México", resaltó Natalia Málaga.

Por su parte, Cristóbal Marte, presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Vóley (Norceca), destacó a Perú como uno de los países modelo en cuanto a organización deportiva. "Acabamos de terminar con éxito la Copa Panamericana U21 Masculina con excelentes resultados", dijo.



En total, siete selecciones de todo el continente competirán en la Copa Panamericana Sub 20, la cual irá desde el 13 de mayo hasta el 18 del mismo mes.



(ITEA Photo) (ITEA Photo) ITEA

Selección femenina categoría U20:



•Armadoras: Yadira Anchante y Carolina Takahashi.

•Atacantes Puntas: Kiara Montes, Daniela Muñoz y Janelly Ceopa

•Opuestas: Ariana Arciniega, Claudia Palza y Camila Pérez

•Centrales: Flavia Montes, Giulia Montalvetti y María Fernanda López - Torres

•Libero: Andrea Calderón

Grupos de la Copa Panamericana:

Grupo A: Chile, República Dominicana y Puerto Rico.

Grupo B: Perú, Cuba, Guatemala y Honduras.



Fixture de la Copa Panamericana:

•Lunes 13 de mayo

15:00 Guatemala vs Cuba

17:00 Chile vs República Dominicana

19:00 Perú vs Honduras

•Martes 14 de mayo

15:00 Puerto Rico vs Chile

17:00 Honduras vs Cuba

19:00 Perú vs Guatemala

•Miércoles 15 de mayo

15:00 Guatemala vs Honduras

17:00 República Dominicana vs Puerto Rico

19:00 Perú vs Cuba

•Jueves 16 de mayo: Cuartos de final

•Viernes 17 de mayo: Semifinales

•Sábado 18 de mayo: Final

► ¡Cuidado con el alcalde! Kane conectó una 'garra contra lona' a trabajador que lo interrumpió durante discurso [VIDEO]



► ¡Avance, 'Su Majestad'! Roger Federer venció a Monfils y pasó a los cuartos de final del Masters de Madrid



► ¡'Ruge' con ganas! Nadal venció a Tiafoe y accedió a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid



► UFC 237: fecha, horarios, canales y cartelera completa del megaevento en Brasil