¡Al podio! Selección peruana de vóley sub 20 venció a Puerto Rico y se quedó con el bronce de la Copa Panamericana

La selección peruana sub 20 que dirige Natalia Málaga culminó su participación en la Copa Panamericana, conquistando la medalla de bronce tras ganar a Puerto Rico por 3-0 (25-16/25-23/25-17), en un partido disputado en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores.

Perú mostró su poder ofensivo en el primer parcial con una buena labor de la capitana Ariana Arciniega, al igual que Flavia y Kiara Montes. La blanquirroja cerró el set en 23 minutos, con marcador de 25 a 16.



Puerto Rico quería reivindicarse y apoyarse en sus armas con mayor talento, como Alondra Maldonado y Sofía Voctoriá. Las boricuas tuvieron mejor conexión en esta manga, pero la selección nacional tuvo en Camila Pérez y en María López-Torres dos pilares para conseguir el set por marcador de 25 a 23, en 29 minutos de juego.



La selección peruana estaba motivada, y quería dejar en alto el nombre del país en agradecimiento a todos los que brindaron su apoyo en el Coliseo Manuel Bonilla. Ariana Arciniega y Kiara Montes cumplieron en ofensiva y le brindaron a Perú un gran cierre para llevarse la medalla de bronce del certamen. El parcial culminó 25 a 17, en 25 minutos de juego.



"De hecho antes de comenzar nos planteamos estar en el podio y lo hemos logrado, obvio que hubiese sido mejor ser primeras, pero estamos también enfocándonos en el mundial. Con Natalia entrenamos todo, pero considero que hay que mejorar más la actitud para encarar los partidos y esto se gana como hemos jugado ahora, con los partidos", expresó María Fernanda López-Torres.



La mejor anotadora del partido fue Kiara Montes (PER) con 11 unidades, seguida por Camila Pérez (PER), Ariana Arciniega (PER), Sofía Voctoriá (PR), y Alondra Maldonado que convirtieron 10 puntos cada una.

