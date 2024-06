La selección de fútbol de Polonia buscará debutar con el pie derecho en la Eurocopa 2024 ante su similar de Países Bajos este domingo 16 de junio en el Volksparkstadion, estadio ubicado en la portuaria Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, al norte de Alemania. El partido de pronóstico reservado será válido por la primera jornada del grupo D (que además integra Austria y Francia) y si quieres saber a qué hora se jugará el encuentro, así cómo qué canal lo transmitirá tanto por TV como streaming, sigue leyendo hasta el final este interesante artículo.

¿A qué hora juegan Polonia vs. Países Bajos por Eurocopa 2024?

Las selecciones de Polonia y Países Bajos se enfrentarán el domingo 16 de junio de 2024 en partido válido por la jornada 1 del Grupo D desde el estadio Volksparkstadion de la ciudad de Hamburgo, Alemania.

Estados Unidos: 2:00 a.m. ET | 1:00 a.m. CT | 00:00 a.m. del sábado 15 MT | 11:00 p.m. del sábado 15 PT

México: 0:00 a.m.

Costa Rica: 0:00 a.m.

Honduras: 0:00 a.m.

Guatemala: 0:00 a.m.

Nicaragua: 0:00 a.m.

El Salvador: 0:00 a.m.

Perú: 1:00 a.m.

Colombia: 1:00 a.m.

Ecuador: 1:00 a.m.

Panamá: 1:00 a.m.

Venezuela: 2:00 a.m.

Bolivia: 2:00 a.m.

Puerto Rico: 2:00 a.m.

República Dominicana: 2:00 a.m.

Argentina: 3:00 a.m.

Chile: 3:00 a.m.

Uruguay: 3:00 a.m.

Paraguay: 3:00 a.m.

Brasil: 3:00 a.m.

Reino Unido: 7:00 a.m.

Portugal: 7:00 a.m.

España: 8:00 a.m.

Alemania: 8:00 a.m.

Polonia: 8:00 a.m.

Países Bajos: 8:00 a.m.

Italia: 8:00 a.m.

Francia: 8:00 a.m.

¿En qué canal transmiten Polonia vs. Países Bajos por Eurocopa 2024?

El duelo Polonia-Países Bajos será televisado en los países de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) por la cadena internacional ESPN y el servicio streaming de Star+. En México, se verá a través de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, mientras que en España podrás seguirlo desde RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1. La transmisión también se podrá visualizar a través de sport.tvp.pl, TVP Sport App, TVP Sport y TVP1 en Polonia y NOS Live y NPO 1 en Países Bajos. Las mencionadas señales se encuentran disponibles en teléfonos celulares de todo tipo, incluyendo smartphones, computadoras (PC / laptop), tablets y televisión (Smart TV).