Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal debutará ante Chequia en el Grupo F de la Eurocopa 2024 este martes 18 de junio (9:00 p.m. de Madrid; 3 p.m. ET / 2 p.m. CT / 1 p.m. MT / 12 p.m. PT de Estados Unidos) desde el estadio Red Bull Arena de Leipzig. La cobertura completa se verá por televisión o señal streaming online, en distintos países del mundo. En este artículo encontrarás detalles relacionada a la hora del encuentro dependiendo el país en el que te encuentres, así como los canales de TV las plataformas de streaming que transmitirán el cotejo.

Si deseas apoyar a la Seleção en los Estados Unidos, deberás contratar el servicio FOX Sports (FS1) que cuenta con los derechos oficiales para transmitir todos los partidos de la Eurocopa desde los servicios streaming de fuboTV, Sling, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network y SiriusXM FC. Otra opción será desde VIX Premium.

En España, podrás ver el partido entre Portugal y Chequia con la señal de RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1. Por otro lado, los países de Latinoamérica cuentan con la señal oficial de ESPN y Star+ para mirar todos los encuentros de la Euro 2024.

Desde México, para presenciar el partido Portugal vs Chequia tendrás que ser cliente de Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO y SKY Sports HD (1534, 1535 y 1536).

¿A qué hora juegan y qué canal transmiten Portugal vs. Chequia?

Horarios y canales del partido entre Portugal y Chequia por la Jornada 1 del Grupo F de la Eurocopa 2024.

PAÍSES HORARIO CANALES TV Reino Unido 20:00 horas -- Portugal 20:00 horas Sport TV Multiscreen, Sport TV1 y SIC Chequia 21:00 horas ČT Sport Alemania 21:00 horas MagentaTV, Das Erste y Servus TV España 21:00 horas RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1 El Salvador 13:00 horas Star+ Norte y ESPN Norte Nicaragua 13:00 horas Star+ Norte y ESPN Norte México 13:00 horas Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO y Sky HD Perú 14:00 horas Star+ Chile y ESPN Colombia Ecuador 14:00 horas Star+ Sur y ESPN Colombia Colombia 14:00 horas Star+ Sur y ESPN Colombia Venezuela 15:00 horas Star+ Sur y ESPN Colombia Chile 15:00 horas Star+ Chile y ESPN Chile Bolivia 15:00 horas Star+ Chile y ESPN Colombia Paraguay 15:00 horas Star+ Argentina y ESPN Colombia Argentina 16:00 horas Star+ Argentina y ESPN Argentina Brasil 16:00 horas Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play y Sport TV Uruguay 16:00 horas Star+ Argentina y ESPN Colombia Estados Unidos 15:00 horas ET / 14:00 horas CT / 13:00 horas MT / 12:00 horas PT fubo TV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network y SiriusXM FC