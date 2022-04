Robert Lewandowski es uno de los jugadores que ha sonado con fuerza en el FC Barcelona durante los últimos días. De acuerdo a información de medios catalanes, el cuadro azulgrana quiere al polaco para su delantera ante la improbable llegada de Erling Haaland. Sin embargo, en el Bayern Munich no están dispuestos a perder a su ‘9′ tan fácilmente. Oliver Kahn, director general del club alemán, ha dejado en claro que quiere a ‘Robbie’ por muchos años más, razón por la que se encuentra trabajando en la renovación de su contrato, el cual termina en junio de 2023.

“Robert Lewandowski tiene contrato con nosotros. Actualmente estamos en contacto con él. Estamos hablando. Queremos que se quede el mayor tiempo posible”, ha dicho el exportero alemán en entrevista con ‘Sport1′.

Sobre las razones que están provocando que las negociaciones se alarguen, Kahn ha explicado que un acuerdo de estas dimensiones requiere tiempo. “Esto no es un juego. También tenemos que considerar nuestras condiciones económicas”, afirmó el directivo del Bayern Munich.

Una millonada por su pase

Gianluca di Marzio, periodista especializado en la ventana de traspasos, advirtió que los bávaros pedirán a los catalanes entre 70 y 80 millones de euros. Se trata de una cifra que se aleja mucho de lo que tenía pensado el presidente del club, Joan Laporta, puesto que confiaba conversar con 30 ‘kilos’ como punto de partida.

Asimismo, el mandamás del elenco de la Ciudad Condal y sus allegados ya han confirmado en varias entrevistas que no piensan perder la cabeza por ningún futbolista. Dicho esto, en caso los germanos no reduzcan sus pretensiones, no habrá progresos para que el polaco se ponga bajo las órdenes de Xavi en la próxima temporada.

Fabrizio Romano, otro periodista especializado en estos menesteres del fútbol mundial, también ofreció una actualización de la operación. A través de su perfil de Twitter, señaló que, si el Bayern no le ofrece tres años más de contrato, Lewandowski no aceptará quedarse y buscará salir a como dé lugar en este mercado de verano.





